Іран атакував Бахрейн після ударів США та Ізраїлю
Київ • УНН
Іран 28 лютого обстріляв військові бази США в Бахрейні. Це сталось після ударів США та Ізраїлю.
У суботу, 28 лютого, Іран атакував територію Бахрейну у відповідь на удари США і Ізраїлю. Про це повідомив в соцмережі "Х" журналіст Жозеп Годед, передає УНН.
Деталі
За попередніми даними, під обстрілом - військові бази США. У Бахрейні підтвердили, що зазнав ракетного обстрілу Центр обслуговування П'ятого флоту США.
У мережі з’явились відео ударів.
Контекст
У суботу, 28 лютого в центрі столиці Ірану пролунало, щонайменше, три вибухи. Згодом стало відомо, що це відбулось внаслідок атаки Ізраїлю.
Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.
Згодом стало відомо, що військова операція США і Ізраїлю проти Ірану планувалася спільно впродовж декількох місяців.
Крім того, повідомлялось, що серед уражених об'єктів у Тегерані - президентський плац та штаб-квартира розвідки.
Через атаку США і Ізраїлю Іран закрив свій повітряний простір. Над країною залишилося лише кілька літаків, які прямують до Тбілісі, Алмати, Дубаю.
Водночас Ізраїль готується до кількаденного конфлікту з Іраном, тоді як у Тегерані обіцяють нищівну відповідь.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану. Головною причиною атаки він назвав необхідність забезпечити спокій американських громадян, а також те, що терористичний режим Ірану ніколи не повинен мати ядерну зброю.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу також підтвердив операцію США та Ізраїлю в Ірані, зазначивши, що не можна допустити, щоб іранський режим озброївся ядерною зброєю.