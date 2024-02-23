"Год Дракона" вызывает бэби-бум в Китае, который будет непродолжительным из-за проблем с уходом за детьми

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Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
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Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

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Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
  •  130767 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

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Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  165818 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  164385 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  216809 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  250174 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  221036 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

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рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  228891 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

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Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  233382 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

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Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  202713 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Год Дракона" вызывает бэби-бум в Китае, который будет непродолжительным из-за проблем с уходом за детьми

Больницы в Китае сообщили о значительном увеличении количества новорожденных в год Дракона, причем некоторые из них сообщили о на 20-72% больше родов, чем в предыдущем году.

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"Год Дракона" вызывает бэби-бум в Китае, который будет непродолжительным из-за проблем с уходом за детьми

Рада обратилась к иностранным государствам с призывом ввести конфискацию активов рф

Украинский парламент принял постановление, которое призывает иностранные государства усилить санкции против России и конфисковать российские активы для финансирования обороны и восстановления Украины.

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Рада обратилась к иностранным государствам с призывом ввести конфискацию активов рф

Правительство утвердило размер повышения пенсии с 1 марта: чего ожидать

Кабинет министров Украины принял решение о повышении пенсий почти на 8% с 1 марта 2022 года.

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Правительство утвердило размер повышения пенсии с 1 марта: чего ожидать

Парламент поддержал восстановление территориальной целостности Ингушетии

Украинский парламент принял постановление, в котором признал право ингушского народа на независимое государство и осудил преступления россии против него, включая массовые депортации и захват территорий.

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Парламент поддержал восстановление территориальной целостности Ингушетии

Британская разведка: кремль усиливает цензуру в рф, чтобы скрыть критику войны

российские власти усиливают цензуру против СМИ и граждан, позволяя конфискацию имущества за "фейки о российской армии" и расширяя ограничения для "нежелательных организаций", чтобы контролировать информацию и ограничить инакомыслие относительно ее войны в Украине, говорится в отчете британской разведки.

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Британская разведка: кремль усиливает цензуру в рф, чтобы скрыть критику войны

Дело "Львовского Арсенала" и 1,4 млрд грн Министерства обороны: анализ "на холодную голову"

Как происходят поставки вооружения из Балканских стран в Украину.

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Дело "Львовского Арсенала" и 1,4 млрд грн Министерства обороны: анализ "на холодную голову"

Зеленский во Львове: встретился с премьером Дании и почтил память погибших украинских защитников

Президент Зеленский и Премьер-министр Дании Метте Фредериксен почтили память погибших украинских защитников на Лычаковском кладбище во Львове.

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Зеленский во Львове: встретился с премьером Дании и почтил память погибших украинских защитников

Фон дер Ляйен и премьер Бельгии сегодня будут находиться в Польше

Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Бельгии Александер де Кру посетят Польшу 23 февраля, чтобы обсудить протесты фермеров, помощь Украине и использование Польшей средств на восстановление.

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Фон дер Ляйен и премьер Бельгии сегодня будут находиться в Польше

В оккупированном Шахтерске в Донецкой области горит нефтебаза - СМИ

В оккупированном Шахтерске Донецкой области загорелась нефтебаза, сообщают местные СМИ.

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В оккупированном Шахтерске в Донецкой области горит нефтебаза - СМИ

Более 471 миллиона помощи ВСУ и государству от ПУМБ за два года полномасштабной войны

Более 471 миллиона помощи ВСУ и государству от ПУМБ за два года полномасштабной войны.

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Более 471 миллиона помощи ВСУ и государству от ПУМБ за два года полномасштабной войны