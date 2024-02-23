"Год Дракона" вызывает бэби-бум в Китае, который будет непродолжительным из-за проблем с уходом за детьми
Больницы в Китае сообщили о значительном увеличении количества новорожденных в год Дракона, причем некоторые из них сообщили о на 20-72% больше родов, чем в предыдущем году.
Рада обратилась к иностранным государствам с призывом ввести конфискацию активов рф
Украинский парламент принял постановление, которое призывает иностранные государства усилить санкции против России и конфисковать российские активы для финансирования обороны и восстановления Украины.
Правительство утвердило размер повышения пенсии с 1 марта: чего ожидать
Кабинет министров Украины принял решение о повышении пенсий почти на 8% с 1 марта 2022 года.
Парламент поддержал восстановление территориальной целостности Ингушетии
Украинский парламент принял постановление, в котором признал право ингушского народа на независимое государство и осудил преступления россии против него, включая массовые депортации и захват территорий.
Британская разведка: кремль усиливает цензуру в рф, чтобы скрыть критику войны
российские власти усиливают цензуру против СМИ и граждан, позволяя конфискацию имущества за "фейки о российской армии" и расширяя ограничения для "нежелательных организаций", чтобы контролировать информацию и ограничить инакомыслие относительно ее войны в Украине, говорится в отчете британской разведки.
Дело "Львовского Арсенала" и 1,4 млрд грн Министерства обороны: анализ "на холодную голову"
Как происходят поставки вооружения из Балканских стран в Украину.
Зеленский во Львове: встретился с премьером Дании и почтил память погибших украинских защитников
Президент Зеленский и Премьер-министр Дании Метте Фредериксен почтили память погибших украинских защитников на Лычаковском кладбище во Львове.
Фон дер Ляйен и премьер Бельгии сегодня будут находиться в Польше
Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Бельгии Александер де Кру посетят Польшу 23 февраля, чтобы обсудить протесты фермеров, помощь Украине и использование Польшей средств на восстановление.
В оккупированном Шахтерске в Донецкой области горит нефтебаза - СМИ
В оккупированном Шахтерске Донецкой области загорелась нефтебаза, сообщают местные СМИ.
Более 471 миллиона помощи ВСУ и государству от ПУМБ за два года полномасштабной войны
Более 471 миллиона помощи ВСУ и государству от ПУМБ за два года полномасштабной войны.