"Год Дракона" вызывает бэби-бум в Китае, который будет непродолжительным из-за проблем с уходом за детьми

В Китае ожидается небольшой бэби-бум в только что начавшемся "году Дракона". Первоначальная оценка данных из родильных домов после празднования Нового года 10 февраля показала "значительное" увеличение количества новорожденных, сообщает финансовая газета "Yicai" и агентство Reuters, передает УНН.

Детали

В год Дракона в больницах по всему КНР рождается больше младенцев, - это увеличение может смягчить сокращение населения в 2024 году и подбодрить политиков, пишут китайские СМИ.

Газета "Yicai" ссылалась на больницу в Уси, что на востоке Китая, которая сообщила об увеличении количества новорожденных на 20% по сравнению с годом назад. Больница в северо-западной провинции Шэньси также сообщила об увеличении новорожденных на 72% по сравнению с 2023 годом.

Уровень браков в Китае тесно связан с уровнем рождаемости, поскольку незамужним матерям часто отказывают в выплате на воспитание детей.

Согласно анализу пекинского исследовательского института YuWa Population, расходы на воспитание ребенка до 18 лет в Китайской Народной Республике в 6,3 раза превышают экономический выпуск на душу населения. Для сравнения: в Австралии эти расходы в 2,08 раза превышают валовой внутренний продукт на душу населения, также дешевле это стоит во Франции (2,24), США (4,11) и Японии (4,26).

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Между тем китайские политики подтвердили обеспокоенность снижением рождаемости среди быстро стареющего населения. Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин в прошлом году заявил, что для национального развития необходимо "активно культивировать новую культуру брака и деторождения".

Как пишет газета, многие молодые люди в Китае решают оставаться холостыми или откладывают брак. На это влияют плохие перспективы трудоустройства и рекордный уровень безработицы среди молодежи.

Но следует отметить, что в 2023 году количество регистраций браков в КНР выросло впервые за несколько лет из-за отставания от пандемии. Пока что воспитание детей приводит к сокращению ставок заработной платы для женщин; средства к существованию мужчин остаются в основном неизменными, говорится в новом исследовании Пекинского политического института.

Напомним,

Несмотря на семейную политику, коэффициент рождаемости в Европе остается на уровне около 1,5 рождений на одну женщину, что намного ниже 2,1, необходимых для поддержания численности населения.

Крупная утечка данных показала, что Китай, возможно, нанял частную компанию для шпионажа за иностранными правительствами и слежения за собственными гражданами.

Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций против китайских компаний, помогающих России в войне в Украине. Ограничения станут первыми прямыми санкциями против Пекина, несмотря на давние подозрения Запада в его поддержке военных операций России.