Правительство утвердило размер повышения пенсии с 1 марта: чего ожидать

Эксклюзив
Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
  •  3106 просмотра

Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
  •  130814 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  165850 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  164410 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  216832 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  250192 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  221051 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  228902 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  233391 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  202714 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Правительство утвердило размер повышения пенсии с 1 марта: чего ожидать

Правительство утвердило размер повышения пенсии с 1 марта: чего ожидать

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 10:57  •  14506 просмотра

Read in English

Кабинет министров Украины принял решение о повышении пенсий почти на 8% с 1 марта 2022 года.

Кабинет министров Украины принял решение об индексации пенсий с 1 марта этого года. Пенсии будут повышены почти на 8%. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

"Предусмотрено увеличение с 01.03.2024 на коэффициент 1,0796: показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, который учитывается для исчисления пенсии, для перерасчета пенсий. (...) Предусмотрено осуществление ежегодного автоматического перерасчета пенсий работающим пенсионерам, определены фиксированные минимальные пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий и т.д.", - написал Мельничук.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выездного заседания правительства во Львовской области сообщал, что сегодня правительство принимает решение об индексации пенсий с 1 марта этого года.

Это уже третья индексация за время полномасштабной войны. Пенсии будут повышены почти на 8%. Средний размер повышения составит 322 грн, а средняя пенсия вырастет до 5 717 грн

- рассказал Шмыгаль.

По его словам, размер повышения учитывается на основе инфляции и роста средней зарплаты в Украине.

"Индексация коснется более 10 миллионов наших граждан. 9,5 млн гражданских пенсионеров, почти 600 тысяч пенсионеров силовых ведомств, почти 100 тысяч "чернобыльцев", - сказал Шмыгаль.

Он сообщил, что, кроме того, с 1 апреля будет автоматический перерасчет пенсий для 654 тысяч работающих пенсионеров с учетом обновленного страхового стажа. Также в 2024 году, второй раз подряд, будет осуществлена индексация самых низких пенсий.

"То есть, на все вызовы, на все трудности, мы продолжаем поддерживать наших людей. Не просто проводим индексацию, но и расширяем ее периметр", - заявил Шмигаль.

Индексация пенсий в 2024 году будет учитывать коэффициент 1,079: максимальный размер повышения в пределах 1 577 грн21 февраля 2024, 09:19 • 28791 просмотр

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоЭкономика
verkhovna-radaВерховная Рада
telegramТелеграмма
artem-lysohorАртем Лисогор
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
lvovЛьвов
Уряд затвердив розмір підвищення пенсії з 1 березня: чого очікувати
The government approved the amount of pension increase from March 1: what to expect
Новости по теме

Правительство утвердило размер повышения пенсии с 1 марта: чего ожидать

Кабинет министров Украины принял решение о повышении пенсий почти на 8% с 1 марта 2022 года.

Общество •   •  14506 просмотра
Правительство утвердило размер повышения пенсии с 1 марта: чего ожидать

Парламент поддержал восстановление территориальной целостности Ингушетии

Украинский парламент принял постановление, в котором признал право ингушского народа на независимое государство и осудил преступления россии против него, включая массовые депортации и захват территорий.

Политика •   •  16273 просмотра
Парламент поддержал восстановление территориальной целостности Ингушетии

Британская разведка: кремль усиливает цензуру в рф, чтобы скрыть критику войны

российские власти усиливают цензуру против СМИ и граждан, позволяя конфискацию имущества за "фейки о российской армии" и расширяя ограничения для "нежелательных организаций", чтобы контролировать информацию и ограничить инакомыслие относительно ее войны в Украине, говорится в отчете британской разведки.

Общество •   •  16942 просмотра
Британская разведка: кремль усиливает цензуру в рф, чтобы скрыть критику войны

Дело "Львовского Арсенала" и 1,4 млрд грн Министерства обороны: анализ "на холодную голову"

Как происходят поставки вооружения из Балканских стран в Украину.

Политика •   •  47293 просмотра
Дело "Львовского Арсенала" и 1,4 млрд грн Министерства обороны: анализ "на холодную голову"

Зеленский во Львове: встретился с премьером Дании и почтил память погибших украинских защитников

Президент Зеленский и Премьер-министр Дании Метте Фредериксен почтили память погибших украинских защитников на Лычаковском кладбище во Львове.

Война •   •  15743 просмотра
Зеленский во Львове: встретился с премьером Дании и почтил память погибших украинских защитников

Фон дер Ляйен и премьер Бельгии сегодня будут находиться в Польше

Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Бельгии Александер де Кру посетят Польшу 23 февраля, чтобы обсудить протесты фермеров, помощь Украине и использование Польшей средств на восстановление.

Экономика •   •  14501 просмотра
Фон дер Ляйен и премьер Бельгии сегодня будут находиться в Польше

В оккупированном Шахтерске в Донецкой области горит нефтебаза - СМИ

В оккупированном Шахтерске Донецкой области загорелась нефтебаза, сообщают местные СМИ.

Война •   •  14821 просмотра
В оккупированном Шахтерске в Донецкой области горит нефтебаза - СМИ

Более 471 миллиона помощи ВСУ и государству от ПУМБ за два года полномасштабной войны

Более 471 миллиона помощи ВСУ и государству от ПУМБ за два года полномасштабной войны.

Новости Бизнеса •   •  10073 просмотра
Более 471 миллиона помощи ВСУ и государству от ПУМБ за два года полномасштабной войны

Информаторке рф, которую завербовал ее сын-боевик "днр", грозит пожизненное заключение

Служба безопасности Украины задержала информаторку, которая собирала для своего сына-боевика "днр", разведывательную информацию о местах дислокации украинских войск и техники.

Война •   •  14657 просмотра
Информаторке рф, которую завербовал ее сын-боевик "днр", грозит пожизненное заключение

Кабмин собрался на заседание во Львовской области на фоне блокады границы: Шмыгаль готов к "разумным компромиссам" с Варшавой

Украинское правительство собралось на выездное заседание во Львовской области для решения проблемы блокады на польской границе и согласования открытия нового пункта пересечения границы с Венгрией и расширения работы существующего, чтобы облегчить пограничное движение.

Экономика •   •  13516 просмотра
Кабмин собрался на заседание во Львовской области на фоне блокады границы: Шмыгаль готов к "разумным компромиссам" с Варшавой