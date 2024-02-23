Правительство утвердило размер повышения пенсии с 1 марта: чего ожидать
Киев • УНН
Кабинет министров Украины принял решение о повышении пенсий почти на 8% с 1 марта 2022 года.
Кабинет министров Украины принял решение об индексации пенсий с 1 марта этого года. Пенсии будут повышены почти на 8%. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Детали
"Предусмотрено увеличение с 01.03.2024 на коэффициент 1,0796: показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, который учитывается для исчисления пенсии, для перерасчета пенсий. (...) Предусмотрено осуществление ежегодного автоматического перерасчета пенсий работающим пенсионерам, определены фиксированные минимальные пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий и т.д.", - написал Мельничук.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выездного заседания правительства во Львовской области сообщал, что сегодня правительство принимает решение об индексации пенсий с 1 марта этого года.
Это уже третья индексация за время полномасштабной войны. Пенсии будут повышены почти на 8%. Средний размер повышения составит 322 грн, а средняя пенсия вырастет до 5 717 грн
По его словам, размер повышения учитывается на основе инфляции и роста средней зарплаты в Украине.
"Индексация коснется более 10 миллионов наших граждан. 9,5 млн гражданских пенсионеров, почти 600 тысяч пенсионеров силовых ведомств, почти 100 тысяч "чернобыльцев", - сказал Шмыгаль.
Он сообщил, что, кроме того, с 1 апреля будет автоматический перерасчет пенсий для 654 тысяч работающих пенсионеров с учетом обновленного страхового стажа. Также в 2024 году, второй раз подряд, будет осуществлена индексация самых низких пенсий.
"То есть, на все вызовы, на все трудности, мы продолжаем поддерживать наших людей. Не просто проводим индексацию, но и расширяем ее периметр", - заявил Шмигаль.
Индексация пенсий в 2024 году будет учитывать коэффициент 1,079: максимальный размер повышения в пределах 1 577 грн21 февраля 2024, 09:19 • 28791 просмотр
Правительство утвердило размер повышения пенсии с 1 марта: чего ожидать
Кабинет министров Украины принял решение о повышении пенсий почти на 8% с 1 марта 2022 года.
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