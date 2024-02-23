Правительство утвердило размер повышения пенсии с 1 марта: чего ожидать

Кабинет министров Украины принял решение об индексации пенсий с 1 марта этого года. Пенсии будут повышены почти на 8%. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

"Предусмотрено увеличение с 01.03.2024 на коэффициент 1,0796: показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, который учитывается для исчисления пенсии, для перерасчета пенсий. (...) Предусмотрено осуществление ежегодного автоматического перерасчета пенсий работающим пенсионерам, определены фиксированные минимальные пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий и т.д.", - написал Мельничук.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выездного заседания правительства во Львовской области сообщал, что сегодня правительство принимает решение об индексации пенсий с 1 марта этого года.

Это уже третья индексация за время полномасштабной войны. Пенсии будут повышены почти на 8%. Средний размер повышения составит 322 грн, а средняя пенсия вырастет до 5 717 грн - рассказал Шмыгаль.

По его словам, размер повышения учитывается на основе инфляции и роста средней зарплаты в Украине.

"Индексация коснется более 10 миллионов наших граждан. 9,5 млн гражданских пенсионеров, почти 600 тысяч пенсионеров силовых ведомств, почти 100 тысяч "чернобыльцев", - сказал Шмыгаль.

Он сообщил, что, кроме того, с 1 апреля будет автоматический перерасчет пенсий для 654 тысяч работающих пенсионеров с учетом обновленного страхового стажа. Также в 2024 году, второй раз подряд, будет осуществлена индексация самых низких пенсий.

"То есть, на все вызовы, на все трудности, мы продолжаем поддерживать наших людей. Не просто проводим индексацию, но и расширяем ее периметр", - заявил Шмигаль.

Индексация пенсий в 2024 году будет учитывать коэффициент 1,079: максимальный размер повышения в пределах 1 577 грн