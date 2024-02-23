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Уряд затвердив розмір підвищення пенсії з 1 березня: чого очікувати

Київ • УНН

 • 26616 перегляди

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про підвищення пенсій майже на 8% з 1 березня 2022 року.

Уряд затвердив розмір підвищення пенсії з 1 березня: чого очікувати

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня цього року. Пенсії буде підвищено на майже 8%. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

Деталі

"Передбачено збільшення з 01.03.2024 на коефіцієнт 1,0796: показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, який враховується для обчислення пенсії, для перерахунку пенсій. (...) Передбачено здійснення щорічного автоматичного перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам, визначено фіксовані мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій тощо", - написав Мельничук.

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час виїзного засідання уряду на Львівщині повідомляв, що сьогодні уряд ухвалює рішення про індексацію пенсій з 1 березня цього року.

Це вже третя індексація за час повномасштабної війни. Пенсії буде підвищено на майже 8%. Середній розмір підвищення становитиме 322 грн, а середня пенсія зросте до 5 717 грн

- розповів Шмигаль.

За його словами, розмір підвищення враховується на основі інфляції та зростання середньої зарплати в Україні.

"Індексація торкнеться більше ніж 10 мільйонів наших громадян. 9,5 млн цивільних пенсіонерів, майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств, майже 100 тисяч "чорнобильців", - сказав Шмигаль.

Він повідомив, що крім того з 1 квітня буде автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу. Також у 2024 році, вдруге поспіль, буде здійснено індексацію найнижчих пенсій.

"Тобто, попри всі виклики, попри всі труднощі, ми продовжуємо підтримувати наших людей. Не просто проводимо індексацію, але і розширюємо її периметр", - заявив Шмигаль.

Індексація пенсій у 2024 році враховуватиме коефіцієнт 1,079: максимальний розмір підвищення в межах 1 577 грн21.02.24, 11:19 • 35401 перегляд

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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