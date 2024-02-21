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Індексація пенсій у 2024 році враховуватиме коефіцієнт 1,079: максимальний розмір підвищення в межах 1 577 грн

Індексація пенсій у 2024 році враховуватиме коефіцієнт 1,079: максимальний розмір підвищення в межах 1 577 грн

Київ • УНН

 • 35400 перегляди

Проект постанови Кабінету Міністрів пропонує індексацію пенсій у 2024 році з коефіцієнтом 1,079, при цьому мінімальне підвищення становитиме 100 грн, а максимальне - 1 577 грн.

За даними проекту постанови Кабінету міністрів, індексацію пенсій у 2024 році планується провести з коефіцієнтом 1,079. При цьому мінімальний розмір підвищення становитиме 100 гривень, а максимальний досягатиме 1 577 гривень.

Про це передає УНН із посиланням на сайт Федерації профспілок України (ФПУ).

Деталі

Як вказано у постанові "Про індексацію пенсійних і страхових виплат", з 1 березня 2024 р. перерахунок пенсій проводиться із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески - у розмірі 1,079. Пенсії, призначені у 2021-2023 роках, збільшаться на 100 гривень. Розмір збільшення в результаті перерахунку пенсії, не може перевищувати 1577 гривень.

Також пропонується встановити з 1 березня 2024 року:

Особам у віці від 65 років і більше, які не працюють (не провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), страховий стаж яких становить не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок, у яких розмір пенсії не досягає 3 370 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенсії;

Особам, яким виповнилося 80 років і більше, страховий стаж яких становить не менше ніж 25 років у чоловіків і не менше ніж 20 років у жінок, розмір пенсій яких не досягає 3 370 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенсії;

Особам у віці від 70 до 80 років, страховий стаж яких становить не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок, які отримують пенсію, що не досягає 3 240 гривень, надається щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру;

Особам, яким не виповнилося 70 років, пенсії яких не досягають 2 980 гривень, надається щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру;

Іншим особам, які отримують пенсію, не працюють (не провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою для нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) та у яких щомісячний розмір пенсійних виплат не досягає 2 720 гривень, надається щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

Розмір пенсійної виплати за наявності страхового стажу не менше ніж 25 років у чоловіків і не менше ніж 20 років у жінок із числа осіб у віці від 75 до 80 років не може бути меншим, ніж 3 240 гривні.

– інформує постанова.

Нагадаємо

Уряд України виділив 37 млрд грн на соціальні виплати в січні 2024 року, зокрема 20,9 млрд грн на пенсії та 4,7 млрд грн на пільги та субсидії, і виплати були здійснені вчасно та в повному обсязі.

В Україні завершили фінансування пенсій за січень 2024 року. На пенсійні виплати спрямовано 57,8 млрд грн, зокрема через уповноважені банки - 48,2 млрд грн.

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