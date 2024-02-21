Индексация пенсий в 2024 году будет учитывать коэффициент 1,079: максимальный размер повышения в пределах 1 577 грн
Проект постановления Кабинета Министров предлагает индексацию пенсий в 2024 году с коэффициентом 1,079, при этом минимальное повышение составит 100 грн, а максимальное - 1 577 грн.
В Украине количество дел о мошенничестве достигло исторического максимума в 2023 году - Опендатабот
По данным Генеральной прокуратуры, в 2023 году количество случаев мошенничества в Украине достигло исторического максимума - 82 609, что в 2,6 раза больше, чем в 2022 году.
Армия рф ударила дронами по спасателям в Донецкой области: четверо раненых
Четыре спасателя получили ранения, когда ночью российский беспилотник нанес удар по Донецкой области.
"Так не работает" - секретарь СНБО о том, может ли путин и Трамп за спиной Киева решать судьбу Украины
Данилов, комментируя то, может ли путин и Трамп за спиной Киева решать судьбу Украины, заявил, что это так не работает.
Данилов относительно законопроекта о мобилизации: "Этот закон должен быть на всю жизнь"
Секретарь СНБО отметил, что законопроект о мобилизации в Украине должен четко определять обязанности и права граждан, а также быть принят "на всю жизнь нашей страны".
"У них нет сил": Буданов оценил возможности врага и высказался об Авдеевке
Руководитель украинской военной разведки оценил возможности врага и высказался об Авдеевке.
Минагрополитики: на уровне министров есть постоянный диалог, на днях будет "активное взаимодействие" по польской блокаде границы
Министерство аграрной политики Украины находится в постоянном диалоге с Министерством сельского хозяйства Польши по ситуации на украинско-польской границе.
Синдром дефицита внимания мог быть эволюционным преимуществом
Исследование показало, что участники с более высокими показателями СДВГ были более склонны покидать свою местность и искать новые ягодники, что свидетельствует о том, что некоторые черты СДВГ, возможно, помогали первобытным людям искать новые источники пищи.
Из-за обстрелов россиян ЗАЭС осталась на одной линии питания, дефицита электричества нет - Минэнерго
Министерство энергетики сообщило, что российские обстрелы оставили Запорожскую атомную электростанцию на одной линии электропередач.
Наводила ракетные удары по гражданским домам Харькова: задержана российская агентка
СБУ задержала российского агента, которая наводила ракетные удары по гражданским домам Харькова, корректируя координаты и отправляя фотографии потенциальных целей.