Индексация пенсий в 2024 году будет учитывать коэффициент 1,079: максимальный размер повышения в пределах 1 577 грн

По данным проекта постановления Кабинета министров, индексацию пенсий в 2024 году планируется провести с коэффициентом 1,079. При этом минимальный размер повышения составит 100 гривен, а максимальный будет достигать 1 577 гривен.

Об этом передает УНН со ссылкой на сайт Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Детали

Как указано в постановлении "Об индексации пенсионных и страховых выплат", с 1 марта 2024 г. перерасчет пенсий производится с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы - в размере 1,079. Пенсии, назначенные в 2021-2023 годах, увеличатся на 100 гривен. Размер увеличения в результате перерасчета пенсии, не может превышать 1577 гривен.

Также предлагается установить с 1 марта 2024 года:

Лицам в возрасте от 65 лет и более, которые не работают (не осуществляют деятельность, связанную с получением дохода, являющегося базой начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование), страховой стаж которых составляет не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин, у которых размер пенсии не достигает 3 370 гривен, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии в сумме, не хватает до указанного размера, которая учитывается при дальнейших перерасчетах пенсии;

Лицам, которым исполнилось 80 лет и больше, страховой стаж которых составляет не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин, размер пенсий которых не достигает 3 370 гривен, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии в сумме, недостающей до указанного размера, которая учитывается при дальнейших перерасчетах пенсии;

Лицам в возрасте от 70 до 80 лет, страховой стаж которых составляет не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин, которые получают пенсию, не достигающую 3 240 гривен, предоставляется ежемесячная доплата к пенсии в сумме, недостающей до указанного размера;

Лицам, которым не исполнилось 70 лет, пенсии которых не достигают 2 980 гривен, предоставляется ежемесячная доплата к пенсии в сумме, недостающей до указанного размера;

Другим лицам, которые получают пенсию, не работают (не осуществляют деятельность, связанную с получением дохода, являющегося базой для начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование) и у которых ежемесячный размер пенсионных выплат не достигает 2 720 гривен, предоставляется ежемесячная доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера.

Размер пенсионной выплаты при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин из числа лиц в возрасте от 75 до 80 лет не может быть меньше, чем 3 240 гривен. - информирует постановление.

Напомним,

Правительство Украины выделило 37 млрд грн на социальные выплаты в январе 2024 года, в том числе 20,9 млрд грн на пенсии и 4,7 млрд грн на льготы и субсидии, и выплаты были осуществлены вовремя и в полном объеме.

В Украине завершили финансирование пенсий за январь 2024 года. На пенсионные выплаты направлено 57,8 млрд грн, в частности через уполномоченные банки - 48,2 млрд грн.

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