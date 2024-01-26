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На пенсії в січні вже спрямували майже 58 млрд грн

На пенсії в січні вже спрямували майже 58 млрд грн

Київ • УНН

 • 26846 перегляди

Україна завершила фінансування пенсій за січень 2024 року, виділивши 57,8 мільярда гривень. Більша частина цієї суми - 48,2 млрд грн - була виплачена через уповноважені банки.

В Україні завершили фінансування пенсій за січень 2024 року. На пенсійні виплати спрямовано 57,8 млрд грн, зокрема через уповноважені банки - 48,2 млрд грн.

Про це передає УНН із посиланням на Пенсійний фонд України.

Деталі

Нові дані щодо фінансування виплат за січень оприлюднив Пенсійний фонд України.

На виплати спрямовано 57,8 млрд грн, в тому числі 9,6 млрд грн – через АТ "Укрпошта", 48,2 млрд грн – через уповноважені банки – інформує відомство.

Також наголошується, що саме 25 січня було завершено фінансування пенсій за січень 2024 року.

Окремо надходять дані від обласних адміністрацій.

  • Згідно з інформацією Луганської ОВА, у січні пенсіонерам Луганщини перераховано майже 1,7 мільярда гривень, - виплати січневих пенсій завершені.
  • Жителям області спрямовано 1673,9 млн гривень; соціальні страхові виплати здійснено на 34,9 млн гривень; житлові субсидії та пільги профінансовано на 9,5 млн гривень
  • Пенсіонерам Львівщини на пенсійні виплати спрямовано 3,3 млрд грн:
  • На виплату житлових субсидій та пільг в січні спрямовали 301,5 млн грн, на страхові виплати – 239,5 млн грн.

Дані по областях доповнюються.

Нагадаємо

Мінімальна заробітна плата в Україні зростає до 7100 грн., що зумовлює підвищення пенсій на основі нових перерахунків.

Усі 27 країн-членів ЄС погодилися підтримати чотирирічну програму допомоги Україні в рамках Українського фонду на суму 50 мільярдів євро.

Також УНН повідомляв, що Кабінет Міністрів України автоматично продовжить всі виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО) до 1 березня. Після цього виплати будуть продовжені ще на шість місяців для пенсіонерів, інвалідів 1-ї та 2-ї групи, зокрема.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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