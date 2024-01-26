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Усі 27 країн Європейського Союзу підтримали надання 50 мільярдів євро Україні - Шмигаль

Усі 27 країн Європейського Союзу підтримали надання 50 мільярдів євро Україні - Шмигаль

Київ • УНН

 • 23991 перегляди

Усі 27 країн-членів ЄС погодилися підтримати чотирирічну програму допомоги Україні в рамках Українського фонду на суму 50 мільярдів євро. Незважаючи на попередню опозицію, підтримати пакет погодилася Угорщина.

Усі 27 країн членів Євросоюзу погодилися підтримати програму Ukraine Facility, яка передбачає надання Україні 50 мільярдів євро. Про це повідомив Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

1 лютого ми очікуємо, що ЄС затвердить нову чотирирічну програму підтримки України на 50 млрд євро Ukraine Facility. Попередньо можемо сказати, що всі 27 членів ЄС погодилися підтримати цю програму. Цього року очікуємо, що ЄС зможе надати нам фінансову допомогу приблизно на рівні 2023 року

- сказав Шмигаль.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше наклав вето на запропонований пакет допомоги. Проте вчора міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Угорщина дала зрозуміти, що відмовиться від свого протистояння щодо запропонованого ЄС пакету допомоги Україні на 50 млрд євро.

Німеччина заявила, що підготує 10 тисяч українських воїнів у 2024 році та анонсувала пакет військової допомоги26.01.24, 10:39 • 43961 перегляд

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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