Усі 27 країн Європейського Союзу підтримали надання 50 мільярдів євро Україні - Шмигаль

Усі 27 країн членів Євросоюзу погодилися підтримати програму Ukraine Facility, яка передбачає надання Україні 50 мільярдів євро. Про це повідомив Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

1 лютого ми очікуємо, що ЄС затвердить нову чотирирічну програму підтримки України на 50 млрд євро Ukraine Facility. Попередньо можемо сказати, що всі 27 членів ЄС погодилися підтримати цю програму. Цього року очікуємо, що ЄС зможе надати нам фінансову допомогу приблизно на рівні 2023 року