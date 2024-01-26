Все 27 стран Европейского Союза поддержали предоставление 50 миллиардов евро Украине - Шмыгаль

Все 27 стран членов Евросоюза согласились поддержать программу Ukraine Facility, которая предусматривает предоставление Украине 50 миллиардов евро. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

1 февраля мы ожидаем, что ЕС утвердит новую четырехлетнюю программу поддержки Украины на 50 млрд евро Ukraine Facility. Предварительно можем сказать, что все 27 членов ЕС согласились поддержать эту программу. В этом году ожидаем, что ЕС сможет предоставить нам финансовую помощь примерно на уровне 2023 года - сказал Шмыгаль.

Напомним,

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее наложил вето на предложенный пакет помощи. Однако вчера министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Венгрия дала понять, что откажется от своего противостояния относительно предложенного ЕС пакета помощи Украине на 50 млрд евро.

Германия заявила, что подготовит 10 тысяч украинских воинов в 2024 году и анонсировала пакет военной помощи