На пенсии в январе уже направили почти 58 млрд грн
Киев • УНН
Украина завершила финансирование пенсий за январь 2024 года, выделив 57,8 миллиарда гривен. Большая часть этой суммы - 48,2 млрд грн - была выплачена через уполномоченные банки.
В Украине завершили финансирование пенсий за январь 2024 года. На пенсионные выплаты направлено 57,8 млрд грн, в том числе через уполномоченные банки - 48,2 млрд грн.
Об этом передает УНН со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Детали
Новые данные по финансированию выплат за январь обнародовал Пенсионный фонд Украины.
На выплаты направлено 57,8 млрд грн, в том числе 9,6 млрд грн - через АО "Укрпочта", 48,2 млрд грн - через уполномоченные банки - информирует ведомство.
Также отмечается, что именно 25 января было завершено финансирование пенсий за январь 2024 года.
Отдельно поступают данные от областных администраций.
- Согласно информации Луганской ОГА, в январе пенсионерам Луганщины перечислено почти 1,7 миллиарда гривен, - выплаты январских пенсий завершены.
- Жителям области направлено 1673,9 млн гривен; социальные страховые выплаты осуществлены на 34,9 млн гривен; жилищные субсидии и льготы профинансированы на 9,5 млн гривен
- Пенсионерам Львовщины на пенсионные выплаты направлено 3,3 млрд грн:
- На выплату жилищных субсидий и льгот в январе направили 301,5 млн грн, на страховые выплаты - 239,5 млн грн.
- Пенсионерам Ривненщины направили 1,9 млрд грн.
Данные по областям дополняются.
Напомним,
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Также УНН сообщал, что Кабинет Министров Украины автоматически продлит все выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) до 1 марта. После этого выплаты будут продлены еще на шесть месяцев для пенсионеров, инвалидов 1-й и 2-й группы, в частности.
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