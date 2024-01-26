На пенсии в январе уже направили почти 58 млрд грн

В Украине завершили финансирование пенсий за январь 2024 года. На пенсионные выплаты направлено 57,8 млрд грн, в том числе через уполномоченные банки - 48,2 млрд грн.

Об этом передает УНН со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Детали

Новые данные по финансированию выплат за январь обнародовал Пенсионный фонд Украины.

На выплаты направлено 57,8 млрд грн, в том числе 9,6 млрд грн - через АО "Укрпочта", 48,2 млрд грн - через уполномоченные банки - информирует ведомство.

Также отмечается, что именно 25 января было завершено финансирование пенсий за январь 2024 года.

Отдельно поступают данные от областных администраций.

Согласно информации Луганской ОГА, в январе пенсионерам Луганщины перечислено почти 1,7 миллиарда гривен, - выплаты январских пенсий завершены.

Жителям области направлено 1673,9 млн гривен; социальные страховые выплаты осуществлены на 34,9 млн гривен; жилищные субсидии и льготы профинансированы на 9,5 млн гривен

Пенсионерам Львовщины на пенсионные выплаты направлено 3,3 млрд грн:

На выплату жилищных субсидий и льгот в январе направили 301,5 млн грн, на страховые выплаты - 239,5 млн грн.

Пенсионерам Ривненщины направили 1,9 млрд грн.

Данные по областям дополняются.

Напомним,

Минимальная заработная плата в Украине срастет до 7100 грн., что обуславливает повышение пенсий на основе новых перерасчетов.

Все 27 стран-членов ЕС согласились поддержать четырехлетнюю программу помощи Украине в рамках Украинского фонда на сумму 50 миллиардов евро.

Также УНН сообщал, что Кабинет Министров Украины автоматически продлит все выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) до 1 марта. После этого выплаты будут продлены еще на шесть месяцев для пенсионеров, инвалидов 1-й и 2-й группы, в частности.