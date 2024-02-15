На пенсії та інші виплати у січні пішло 37 млрд грн, їх здійснюють вчасно та у повному обсязі - Мінфін

З початку року на соціальні виплати в Україні було спрямовано 37 млрд грн, зокрема, 20,9 млрд грн - на пенсії, 4,7 млрд грн - на пільги та субсидії, виплати здійснюються вчасно та у повному обсязі, повідомили в Міністерстві фінансів у четвер, пише УНН.

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"У січні 2024 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 36,92 млрд гривень", - ідеться у повідомленні.

Ці кошти, як вказали у Мінфіні, було спрямовано:

- близько 470 тис. особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

- понад 2,5 млн особам на проживання внутрішньо переміщеним особам;

- понад 14 тис. отримувачам допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;

- понад 611 тис. особам для допомоги при народженні дитини;

- майже 2 тис. особам для виплати допомоги при усиновленні дитини;

- близько 50 тис. отримувачам допомоги на дітей одиноким матерям;

- 0,02 млрд гривень – на соціальний захист осіб з інвалідністю.

Завдяки міжнародній підтримці уряду вдається забезпечувати, зокрема, соціальну підтримку наших громадян в умовах війни. Виплати здійснюються вчасно та у повному обсязі. У цьому році видатки на соціальну підтримку населення є другими за величиною після обсягів видатків на безпеку і оборону. Продовжуємо і надалі гарантувати соціальну підтримку та надавати ефективну і адресну підтримку соціально-незахищеним верствам населення