На пенсії та інші виплати у січні пішло 37 млрд грн, їх здійснюють вчасно та у повному обсязі - Мінфін
Київ • УНН
Уряд України виділив 37 млрд грн на соціальні виплати в січні 2024 року, зокрема 20,9 млрд грн на пенсії та 4,7 млрд грн на пільги та субсидії, і виплати були здійснені вчасно та в повному обсязі.
З початку року на соціальні виплати в Україні було спрямовано 37 млрд грн, зокрема, 20,9 млрд грн - на пенсії, 4,7 млрд грн - на пільги та субсидії, виплати здійснюються вчасно та у повному обсязі, повідомили в Міністерстві фінансів у четвер, пише УНН.
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"У січні 2024 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 36,92 млрд гривень", - ідеться у повідомленні.
Ці кошти, як вказали у Мінфіні, було спрямовано:
- 20,9 млрд грн – на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;
- 8,5 млрд грн – на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, зокрема на виплату:
- близько 470 тис. особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
- понад 2,5 млн особам на проживання внутрішньо переміщеним особам;
- 1,0 млрд грн – на підтримку малозабезпечених сімей, зокрема на виплату понад 155 тис. малозабезпечених сімей;
- 4,7 млрд грн – надання пільг і житлових субсидій громадянам, зокрема на виплату понад 3,2 млн домогосподарствам пільг і житлових субсидій;
- 1,8 млрд грн – на соціальний захист дітей та сім’ї, зокрема на виплату:
- понад 14 тис. отримувачам допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;
- понад 611 тис. особам для допомоги при народженні дитини;
- майже 2 тис. особам для виплати допомоги при усиновленні дитини;
- близько 50 тис. отримувачам допомоги на дітей одиноким матерям;
- 0,02 млрд гривень – на соціальний захист осіб з інвалідністю.
Завдяки міжнародній підтримці уряду вдається забезпечувати, зокрема, соціальну підтримку наших громадян в умовах війни. Виплати здійснюються вчасно та у повному обсязі. У цьому році видатки на соціальну підтримку населення є другими за величиною після обсягів видатків на безпеку і оборону. Продовжуємо і надалі гарантувати соціальну підтримку та надавати ефективну і адресну підтримку соціально-незахищеним верствам населення
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