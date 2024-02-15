На пенсии и другие выплаты в январе ушло 37 млрд грн, их осуществляют вовремя и в полном объеме - Минфин

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  156870 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  185087 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  231456 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  238731 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  225301 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  324864 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  356956 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Новости по теме

На пенсии и другие выплаты в январе ушло 37 млрд грн, их осуществляют вовремя и в полном объеме - Минфин

Правительство Украины выделило 37 млрд грн на социальные выплаты в январе 2024 года, в том числе 20,9 млрд грн на пенсии и 4,7 млрд грн на льготы и субсидии, и выплаты были осуществлены вовремя и в полном объеме.

Общество •   •  10431 просмотра
На пенсии и другие выплаты в январе ушло 37 млрд грн, их осуществляют вовремя и в полном объеме - Минфин

Энергетики вернули свет более 42 тысячам потребителей, продолжается восстановление сетей и оборудования - Минэнерго

Энергетики восстановили электроснабжение для более 42 000 потребителей, в то время, как во многих пострадавших от ракетного обстрела регионах Украины продолжается ремонт поврежденных сетей и оборудования.

Война •   •  11159 просмотра
Энергетики вернули свет более 42 тысячам потребителей, продолжается восстановление сетей и оборудования - Минэнерго

В Воздушных силах предупредили о повторных пусках вражеских ракет

ВС ВС Украины предупредили о запусках вражеских ракет и угрозе баллистических ракетных атак со стороны Белгородской области россии.

Война •   •  11822 просмотра
В Воздушных силах предупредили о повторных пусках вражеских ракет

Поставки и эвакуация в Авдеевку затруднена, но задействована запасная логистическая артерия - Лиховой

Украинские войска маневрируют в Авдеевке для перемещения на более выгодные позиции, сталкиваясь с проблемами с путями снабжения и эвакуации, но при этом используется резервная логистическая артерия.

Война •   •  12422 просмотра
Поставки и эвакуация в Авдеевку затруднена, но задействована запасная логистическая артерия - Лиховой

Операция "Перун": для оправдания агрессии против Украины россияне начали активно привлекать иностранные СМИ

По данным украинской разведки, россияне начали активную фазу информационной операции "Перун" по привлечению иностранных СМИ к оправданию агрессии против Украины и освещению ситуации в выгодном для кремля свете.

Война •   •  11258 просмотра
Операция "Перун": для оправдания агрессии против Украины россияне начали активно привлекать иностранные СМИ

На Таврическом направлении Силы обороны уничтожили пять важных объектов россиян - Тарнавский

Россияне выпустили более 1000 артиллерийских снарядов и совершили 43 авиаудара по украинским позициям в оперативном районе "Таврия", но украинские военные удержали позиции и уничтожили более 500 российских военнослужащих, а также 55 единиц техники и вооружения.

Война •   •  11171 просмотра
На Таврическом направлении Силы обороны уничтожили пять важных объектов россиян - Тарнавский

"Грязная кампания" против Минобороны и ДОТ: при чем здесь фирма с сомнительной репутацией, которая пытается заблокировать тендеры по питанию для ВСУ

Сомнительная компания, которая уже попадала в скандалы, вероятно, пытается заблокировать тендеры по питанию для Вооруженных Сил Украины.

Политика •   •  44393 просмотра
"Грязная кампания" против Минобороны и ДОТ: при чем здесь фирма с сомнительной репутацией, которая пытается заблокировать тендеры по питанию для ВСУ

Украина будет в суде ООН доказывать нарушение рф приказа о прекращении военных действий - Кориневич

На стадии рассмотрения дела по существу Украина будет доказывать, что россия нарушила приказ Международного суда ООН о временных мерах по делу "Украина против России", продолжая военные действия в Украине после вынесения этого приказа.

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Украина будет в суде ООН доказывать нарушение рф приказа о прекращении военных действий - Кориневич

Зеленский посетит Германию и Францию: встретится с Шольцом и Макроном и выступит на Мюнхенской конференции

Президент Зеленский посетит Германию и Францию 16 февраля, где встретится с канцлером Шольцем и президентом Макроном, а затем выступит на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности 17 февраля, где проведет встречи, в частности с вице-президентом США Камалой Харрис.

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Зеленский посетит Германию и Францию: встретится с Шольцом и Макроном и выступит на Мюнхенской конференции

В Черновицкой области третий день ищут девочку, которая исчезла на реке

Девочку ищут почти 130 человек, среди которых 46 спасателей. Также от Главного управления привлечено 6 единиц техники, 3 плавсредства и 2 БПЛА.

Общество •   •  12500 просмотра
В Черновицкой области третий день ищут девочку, которая исчезла на реке