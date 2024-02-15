На пенсии и другие выплаты в январе ушло 37 млрд грн, их осуществляют вовремя и в полном объеме - Минфин

С начала года на социальные выплаты в Украине было направлено 37 млрд грн, в частности, 20,9 млрд грн - на пенсии, 4,7 млрд грн - на льготы и субсидии, выплаты осуществляются вовремя и в полном объеме, сообщили в Министерстве финансов в четверг, пишет УНН.

Детали

"В январе 2024 года из госбюджета на соцвыплаты было направлено 36,92 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Эти средства, как указали в Минфине, были направлены:

20,9 млрд грн - на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда;

8,5 млрд грн - на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, в частности на выплату:

- около 470 тыс. лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

- более 2,5 млн лицам на проживание внутренне перемещенным лицам;

1,0 млрд грн - на поддержку малообеспеченных семей, в частности на выплату более 155 тыс. малообеспеченных семей;

4,7 млрд грн - предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам, в частности на выплату более 3,2 млн домохозяйствам льгот и жилищных субсидий;

1,8 млрд грн - на социальную защиту детей и семьи, в частности на выплату:

- более 14 тыс. получателям помощи в связи с беременностью и родами;

- более 611 тыс. лицам для помощи при рождении ребенка;

- почти 2 тыс. лицам для выплаты помощи при усыновлении ребенка;

- около 50 тыс. получателям помощи на детей одиноким матерям;

- 0,02 млрд гривен - на социальную защиту лиц с инвалидностью.

Благодаря международной поддержке правительству удается обеспечивать, в частности, социальную поддержку наших граждан в условиях войны. Выплаты осуществляются своевременно и в полном объеме. В этом году расходы на социальную поддержку населения являются вторыми по величине после объемов расходов на безопасность и оборону. Продолжаем и в дальнейшем гарантировать социальную поддержку и оказывать эффективную и адресную поддержку социально незащищенным слоям населения - прокомментировал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

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