"Рік Дракона" викликає бебі-бум у Китаї, який буде нетривалим через проблеми з доглядом за дітьми

У Китаї очікується невеликий бебі-бум у "році Дракона", який щойно розпочався. Початкова оцінка даних з пологових будинків після святкування Нового року 10 лютого показала "значне" збільшення кількості новонароджених, повідомляє фінансова газета "Yicai" та агентство Reuters, передає УНН.

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У рік Дракона в лікарнях по всьому КНР народжується більше немовлят, - це збільшення може пом’якшити скорочення населення у 2024 році та підбадьорити політиків, пишуть китайські ЗМІ.

Газета "Yicai" посилалася на лікарню в Усі, що на сході Китаю, яка повідомила про збільшення кількості новонароджених на 20% порівняно з роком тому. Лікарня в північно-західній провінції Шеньсі також повідомила про збільшення новонароджених на 72% порівняно з 2023 роком.

Рівень шлюбів у Китаї тісно пов’язаний з рівнем народжуваності, оскільки незаміжнім матерям часто відмовляють у виплаті на виховання дітей.

Згідно з аналізом пекінського дослідницького інституту YuWa Population, витрати на виховання дитини до 18 років у Китайській Народній Республіці в 6,3 рази перевищують економічний випуск на душу населення. Для порівняння: в Австралії ці витрати в 2,08 рази перевищують валовий внутрішній продукт на душу населення, також дешевше це коштує у Франції (2,24), США (4,11) і Японії (4,26).

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Тим часом китайські політики підтвердили стурбованість зниженням народжуваності серед населення, яке швидко старіє. Генеральний секретар ЦК Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін минулого року заявив, що для національного розвитку необхідно "активно культивувати нову культуру шлюбу та дітонародження".

Як пише газета, багато молодих людей у Китаї вирішують залишатися неодруженими або відкладають шлюб. На це впливають погані перспективи працевлаштування та рекордний рівень безробіття серед молоді.

Але слід зазначити, що у 2023 році кількість реєстрацій шлюбів в КНР зросла вперше за кілька років через відставання від пандемії. Поки що виховання дітей призводить до скорочення ставок заробітної плати для жінок; засоби до існування чоловіків залишаються в основному незмінними, йдеться в новому дослідженні Пекінського політичного інституту.

Нагадаємо

Попри сімейну політику, коефіцієнт народжуваності в Європі залишається на рівні близько 1,5 народжень на одну жінку, що набагато нижче за 2,1, необхідних для підтримки чисельності населення.

Великий витік даних показав, що Китай, можливо, найняв приватну компанію для шпигунства за іноземними урядами і стеження за власними громадянами.

Сполучені Штати розглядають можливість запровадження санкцій проти китайських компаній, що допомагають Росії у війні в Україні. Обмеження стануть першими прямими санкціями проти Пекіна, попри давні підозри Заходу щодо його підтримки військових операцій Росії.