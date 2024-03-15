Глава МИД Италии не поддерживает размещение войск НАТО в Украине и предостерегает от рисков мировой войны

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни во время своего интервью в итальянском городе Верона заявил, что необходимо помочь Украине защититься, но входить войсками НАТО, чтобы вести войну с Россией, означает "рисковать Третьей мировой войной". Об этом передает УНН со ссылкой на RAI News.

Я считаю, что НАТО не должно входить в Украину" и "надеюсь, что этого не произойдет - заявил глава итальянского дипломатического ведомства.

Чиновник подчеркнул, что "вступить и вести войну с Россией - это риск Третьей мировой войны".

В интервью Бруно Веспа на выставке LetExpo в Вероне Министр иностранных дел Италии отметил также, что Италия защищает международное право и свободу Украины.

Но, по словам министра:

мы не воюем с Россией, мы предоставляем Киеву всевозможные военные, экономические, технические инструменты, но вступать в войну мне кажется ошибкой, и все итальянцы - и все здравомыслящие люди - не хотят этого - сказал Таяни.

Он также добавил, что итальянские военные хорошо делают то, что они делают в Красном море.

Защищая наши корабли, они хорошо делают это в Ливане, Африке и Ираке, они являются носителями мира и свободы, мы не находимся в состоянии войны с Россией - подчеркнул Таяни.

Напомним,

Украина и Италия подписали двустороннее соглашение о безопасности, чтобы заложить основу для долгосрочного партнерства по безопасности между двумя странами.

Большинство населения в странах НАТО поддерживает то, что их государство оказывает Украине военную помощь в борьбе с рф.

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