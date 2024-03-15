Глава МИД Италии не поддерживает размещение войск НАТО в Украине и предостерегает от рисков мировой войны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
  •  103229 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
  •  105650 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
  •  111644 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
  •  104391 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  125373 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  119384 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  128409 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141285 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128291 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  127388 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  219722 просмотра
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Глава МИД Италии не поддерживает размещение войск НАТО в Украине и предостерегает от рисков мировой войны

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни предостерегает от развертывания войск НАТО в Украине, заявляя, что это грозит Третьей мировой войной, в то же время поддерживая предоставление военной, экономической и технической помощи, чтобы помочь Украине защитить себя.

Война •   •  3469 просмотра
Глава МИД Италии не поддерживает размещение войск НАТО в Украине и предостерегает от рисков мировой войны

Сырский доложил Зеленскому о ситуации на Авдеевском направлении

Президент Украины заслушал доклад Главкома ВСУ. Речь шла о ситуации на ключевых участках фронта.

Война •   •  4165 просмотра
Сырский доложил Зеленскому о ситуации на Авдеевском направлении

Правительство определило место расположения Национального военного кладбища

Кабинет Министров Украины согласовал размещение Национального военного мемориального кладбища на двух участках на территории Гатненской сельской территориальной общины Фастовского района Киевской области.

Война •   •  6106 просмотра
Правительство определило место расположения Национального военного кладбища

Для военных в "Феофании": правительство выделяет 200 млн грн на закупку медикаментов

Правительство выделяет 200 миллионов гривен на закупку медикаментов и изделий медицинского назначения для оказания качественной медицинской помощи и реабилитации военнослужащих в госпитале "Феофания".

Общество •   •  5493 просмотра
Для военных в "Феофании": правительство выделяет 200 млн грн на закупку медикаментов

Правительство одобрило законопроект о постепенном повышении акцизов на сигареты

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, который предусматривает постепенное повышение специфических ставок акцизного налога на сигареты до 2028 года до минимального уровня, установленного директивой ЕС.

Экономика •   •  6554 просмотра
Правительство одобрило законопроект о постепенном повышении акцизов на сигареты

Поддержка Украины в Европе не упадет, будет больше оружия: Шольц, Макрон и Туск сделали ряд заявлений после встречи Веймарского треугольника

Лидеры Германии, Франции и Польши встретились в Берлине, выразив совместную поддержку Украине, пообещав увеличить поставки оружия и финансовую помощь, а также подтвердив, что на карту поставлена безопасность Европы в Украине, что знаменует собой "новое доброе начало для Веймарского треугольника".

Война •   •  8295 просмотра
Поддержка Украины в Европе не упадет, будет больше оружия: Шольц, Макрон и Туск сделали ряд заявлений после встречи Веймарского треугольника

Япония упростит правила передачи оборонной техники, чтобы разрешить продажу истребителей другим странам

Япония планирует пересмотреть свои строгие правила оборонного экспорта, чтобы разрешить продажу истребителей следующего поколения, разработанных совместно с Великобританией и Италией, странам, которые подписали оборонные соглашения с Японией и не участвуют в вооруженных конфликтах.

Новости Мира •   •  6659 просмотра
Япония упростит правила передачи оборонной техники, чтобы разрешить продажу истребителей другим странам

В ханты-мансийском округе рф горел ящик для голосования, в который местная жительница бросила "коктейль Молотова"

Жительница хмао, рф бросил бутылку с зажигательной смесью в стационарный ящик для голосования на президентских выборах. Возгорание успели пресечь, пишут российские сми.

Новости Мира •   •  7576 просмотра
В ханты-мансийском округе рф горел ящик для голосования, в который местная жительница бросила "коктейль Молотова"

Биткоин падает после достижения исторического максимума

После достижения нового исторического максимума в $73 803 биткоин упал на 7,72% до $67 320 менее чем за сутки, при этом большинство основных криптовалют также потеряли в цене.

Экономика •   •  8530 просмотра
Биткоин падает после достижения исторического максимума

В Одессе люди стоят в очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших от утренней атаки рф - Кипер

Более 200 жителей Одессы сдали кровь и еще сотни людей стоят в очередях, чтобы помочь пострадавшим из-за ракетной атаки рф.

Общество •   •  9594 просмотра
В Одессе люди стоят в очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших от утренней атаки рф - Кипер