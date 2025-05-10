G7 и ЕС призвали Индию и Пакистан к немедленной сдержанности и деэскалации

Министры иностранных дел стран G7 и Европейского Союза опубликовали совместное заявление, в котором призвали Индию и Пакистан к "максимальной сдержанности" и "немедленной деэскалации". Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

В совместном заявлении говорится, что эскалация представляет угрозу региональной безопасности.

(Министры и верховный представитель ЕС - ред.) решительно осуждают вопиющую террористическую атаку в Пахалгаме 22 апреля и призывают к максимальной сдержанности как Индию, так и Пакистан. Дальнейшая военная эскалация представляет серьезную угрозу региональной стабильности. Мы глубоко обеспокоены безопасностью мирных жителей по обе стороны - говорится в заявлении.

"Мы призываем к немедленной деэскалации и призываем обе страны вступить в прямой диалог для достижения мирного результата. Мы продолжаем внимательно следить за событиями и выражаем свою поддержку быстрому и длительному дипломатическому регулированию", - подытожили в заявлении.

Отмечается, что в состав G7 входят: Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и Соединенные Штаты Америки.

Напомним

В ночь на 10 мая 2025 года Правительство Пакистана объявило о начале масштабной военной операции в ответ на провокации Индии. Это произошло после заявлений об атаках Индии на пакистанские военные авиабазы.

Перед этим военное командование Пакистана сделало громкое заявление: по их словам, Индия выпустила шесть баллистических ракет, которые в результате упали на территории самой Индии.

Премьер-министр Пакистана созвал заседание Национального командного органа после начала военной операции против Индии. Напряжение между двумя ядерными державами резко возросло.

Индия закрыла уже более 30 аэропортов из-за боевых действий с Пакистаном