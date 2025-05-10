G7 і ЄС закликали Індію та Пакистан до негайної стриманості та деескалації
Київ • УНН
Міністри G7 закликали Індію і Пакистан до негайної деескалації після ескалації, що загрожує регіональній безпеці. Вони засудили теракт в Пахалгамі та запропонували прямий діалог.
Міністри закордонних справ країн G7 і Європейського Союзу опублікували спільну заяву, в якій закликали Індію і Пакистан до "максимальної стриманності" та "негайної деескалації". Про це інформує CNN, передає УНН.
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У спільній заяві сказано, що ескалація становить загрозу регіональній безпеці.
(Міністри і верховний представник ЄС - ред.) рішуче засуджують кричущу терористичну атаку в Пахалгамі 22 квітня і закликають до максимальної стриманості як Індію, так і Пакистан. Подальша військова ескалація становить серйозну загрозу регіональній стабільності. Ми глибоко стурбовані безпекою мирних жителів по обидва боки
"Ми закликаємо до негайної деескалації і закликаємо обидві країни вступити в прямий діалог для досягнення мирового результату. Ми продовжуємо уважно стежити за подіями та виражаємо свою підтримку швидкому та тривалому дипломатичному регулюванню", - підсумували в заяві.
Зазначається, що до складу G7 входять: Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та Сполучені Штати Америки.
Нагадаємо
У ніч проти 10 травня 2025 року Уряд Пакистану оголосив про початок масштабної військової операції у відповідь на провокації Індії. Це сталося після заяв про атаки Індії на пакистанські військові авіабази.
Перед цим військове командування Пакистану зробило гучну заяву: за їхніми словами, Індія випустила шість балістичних ракет, які в результаті впали на території самої Індії.
Прем'єр-міністр Пакистану скликав засідання Національного командного органу після початку військової операції проти Індії. Напруження між двома ядерними державами різко зросло.
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