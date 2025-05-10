Прем'єр-міністр Пакистану скликав засідання Ради з питань ядерної зброї
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Пакистану скликав засідання Національного командного органу після початку військової операції проти Індії. Напруження між двома ядерними державами різко зросло.
Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф скликав на суботу, 10 травня засідання Національного командного органу - найвищого державного органу, що відповідає за питання безпеки, зокрема управління ядерною зброєю. Про це повідомляє інформагенція Reuters із посиланням на збройні сили країни, передає УНН.
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Зазначається, що засідання відбудеться після того, як Ісламабад розпочав військову операцію проти Індії і завдав ударів по кількох військових базах на індійській території.
Напруження між двома ядерними державами різко зросло цього тижня. Обидві сторони звинувачують одна одну у порушенні повітряного простору шляхом запуску безпілотників та іншої зброї. Внаслідок інцидентів загинуло щонайменше 48 людей
Національний командний орган об’єднує вищих цивільних і військових посадовців та ухвалює ключові стратегічні рішення, зокрема ті, що стосуються ядерного потенціалу країни.
Нагадаємо
У ніч проти 10 травня 2025 року Уряд Пакистану оголосив про початок масштабної військової операції у відповідь на провокації Індії. Це сталося після заяв про атаки Індії на пакистанські військові авіабази.
Перед цим військове командування Пакистану зробило гучну заяву: за їхніми словами, Індія випустила шість балістичних ракет, які в результаті впали на території самої Індії.
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