Премьер-министр Пакистана созвал заседание Совета по вопросам ядерного оружия
Киев • УНН
Премьер-министр Пакистана созвал заседание Национального командного органа после начала военной операции против Индии. Напряжение между двумя ядерными державами резко возросло.
Премьер-министр Пакистана Шэхбаз Шариф созвал на субботу, 10 мая заседание Национального командного органа - высшего государственного органа, отвечающего за вопросы безопасности, в частности управление ядерным оружием. Об этом сообщает информагентство Reuters со ссылкой на вооруженные силы страны, передает УНН.
Детали
Отмечается, что заседание состоится после того, как Исламабад начал военную операцию против Индии и нанес удары по нескольким военным базам на индийской территории.
Напряжение между двумя ядерными державами резко возросло на этой неделе. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении воздушного пространства путем запуска беспилотников и другого оружия. В результате инцидентов погибли по меньшей мере 48 человек
Национальный командный орган объединяет высших гражданских и военных должностных лиц и принимает ключевые стратегические решения, в частности те, которые касаются ядерного потенциала страны.
Напомним
В ночь на 10 мая 2025 года Правительство Пакистана объявило о начале масштабной военной операции в ответ на провокации Индии. Это произошло после заявлений об атаках Индии на пакистанские военные авиабазы.
Перед этим военное командование Пакистана сделало громкое заявление: по их словам, Индия выпустила шесть баллистических ракет, которые в результате упали на территории самой Индии.
Индия закрыла уже более 30 аэропортов из-за боевых действий с Пакистаном10.05.25, 02:56 • 1684 просмотра