FT: ЕС может ввести новые пошлины на товары из рф и использовать полученные средства на поддержку Украины

Страны Евросоюза рассматривают вопрос о введении импортных пошлин на российские товары, которые до сих пор ввозятся без ограничений. Полученные доходы могут направить на поддержку Украины. Об этом пишет Financial Times, передает УНН.

Детали

Среди товаров, на которые могут наложить новую пошлину - пищевые продукты, ядерное топливо, лекарства. Все это ориентировочно будет стоить 42 млрд евро. Как заявил, еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис предложение по новым пошлинам инициировала Швеция.

Швеция инициировала дискуссию о более широком применении пошлин на импорт из России. Мы проведем оценку и проинформируем членов союза о возможных дальнейших действиях - - рассказал Домбровкис.

Как заявил, министр международного сотрудничества и внешней торговли Швеции Йохан Форсселл Запад должен сократить доходы рф от экспорта. Также по его словам, новые пошлины могут помочь увеличить поддержку Украины.

Значительная их часть идет на финансирование военной машины Владимира Путина ... я также думаю, что поступления от этих пошлин можно потратить, чтобы помочь Украине выиграть эту войну - заявил Форсселл.

Он также отметил, что его идея получила широкую поддержку среди коллег в ЕС.

Япония продлила торговые санкции против рф из-за вторжения в Украину

Дополнение

В издании отметили, что хотя товарооборот между Россией и Европой резко упал после начала войны, закупки отдельных товаров до сих пор продолжаются. В частности речь идет о товарах, которые трудно найти у других поставщиков, также этому способствует опасение европейцев спровоцировать перебои на мировом рынке.

В то же время в FT подчеркнули, что Великобритания, Канада, США, Австралия и Новая Зеландия уже ввели пошлины на многие товары из России.

Напомним

Совет ЕС принял постановление, направленное на взыскание повышенных тарифов на зерновую продукцию, импортируемую из России и Беларуси. Речь идет о тарифах на импорт зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Беларуси