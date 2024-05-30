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Рада ЄС затвердила тарифи на імпорт зерна з росії та білорусії

Рада ЄС затвердила тарифи на імпорт зерна з росії та білорусії

Київ • УНН

 • 28123 перегляди

Рада ЄС ухвалила резолюцію про введення підвищених мит на зерно, олійні культури та продукти їх переробки, що імпортуються з росії та білорусі, щоб запобігти дестабілізації зернового ринку ЄС і російський експорт незаконно привласненого українського зерна.

Сьогодні, 30 травня, Рада ЄС ухвалила постанову, спрямовану на стягнення підвищених тарифів на зернову продукцію, імпортовану з росії та білорусі.  Йдеться про тарифи на імпорт зернових, олійних культур та продуктів їх переробки з росії та білорусі до рівня, який "на практиці призведе до зупинки імпорту цієї продукції", йдеться у заяві Ради ЄС, повідомляє УНН

Сьогодні Рада ухвалила постанову, спрямовану на стягнення підвищених тарифів на зернову продукцію, імпортовану з росії та білорусі

- йдеться у заяві Ради ЄС.

Постанова підвищує імпортні тарифи на зернові, олійні культури та продукти їхньої переробки, а також гранули бурякового жому та сушений горох з російської федерації, а також з республіки білорусь, на які наразі імпортери не платять або платять низькі тарифи. Крім того, ці товари будуть позбавлені доступу до тарифних квот Союзу.

Зазначається, що ці заходи стосуються товарів, що походять з російської федерації, білорусі або експортуються прямо або  опосередковано в ЄС. Вони не торкнуться транзиту через ЄС з обох країн в інші треті країни.

Постанова буде опублікована в Офіційному журналі ЄС. Заходи набудуть чинності 1 липня 2024 року.

Встановлені сьогодні нові тарифи спрямовані на практичне припинення імпорту зерна з росії та білорусі до ЄС. Таким чином, ці заходи допоможуть запобігти дестабілізації зернового ринку ЄС, зупинять російський експорт незаконно привласненого зерна, виробленого на території України, і не дадуть змоги росії використовувати доходи від експорту в ЄС для фінансування своєї агресивної війни проти України. Це ще один спосіб, за допомогою якого ЄС демонструє постійну підтримку України

- заявив міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегем.

Довідково 

Імпорт зернових продуктів з росії до ЄС значно збільшився після повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року. Хоча рф залишається відносно невеликим постачальником цієї продукції на ринок ЄС, вона є провідним світовим виробником і експортером цієї продукції.

рф нині незаконно привласнює великі обсяги зернових на незаконно окупованих нею територіях України та спрямовує її на свої експортні ринки як нібито російську продукцію.

22 березня голова ЄК Урсула фон дер Ляйєн  повідомила, що Єврокомісія розпочала підготовку до запровадження тарифів на зернові продукти з білорусії та росії. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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