Совет ЕС утвердил тарифы на импорт зерна из россии и белоруссии
Киев • УНН
Совет ЕС принял резолюцию о введении повышенных пошлин на зерно, масличные культуры и продукты их переработки, импортируемые из россии и беларуси, чтобы предотвратить дестабилизацию зернового рынка ЕС и российский экспорт незаконно присвоенного украинского зерна.
Сегодня, 30 мая, Совет ЕС принял постановление, направленное на взыскание повышенных тарифов на зерновую продукцию, импортируемую из россии и беларуси. Речь идет о тарифах на импорт зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из россии и беларуси до уровня, который "на практике приведет к остановке импорта этой продукции", говорится в заявлении Совета ЕС, сообщает УНН.
Сегодня Рада приняла постановление, направленное на взыскание повышенных тарифов на зерновую продукцию, импортированную из россии и беларуси
Постановление повышает импортные тарифы на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки, а также гранулы свекольного жома и сушеный горох из российской федерации, а также из республики беларусь, на которые сейчас импортеры не платят или платят низкие тарифы. Кроме того, эти товары будут лишены доступа к тарифным квотам Союза.
Отмечается, что эти меры касаются товаров, происходящих из российской федерации, беларуси или экспортируемых прямо или опосредованно в ЕС. Они не коснутся транзита через ЕС из обеих стран в другие третьи страны.
Постановление будет опубликовано в Официальном журнале ЕС. Меры вступят в силу 1 июля 2024 года.
Установленные сегодня новые тарифы направлены на практическое прекращение импорта зерна из россии и беларуси в ЕС. Таким образом, эти меры предотвратят дестабилизацию зернового рынка ЕС, остановят российский экспорт незаконно присвоенного зерна, произведенного на территории Украины, и не позволят россии использовать доходы от экспорта в ЕС для финансирования своей агрессивной войны против Украины. Это еще один способ, с помощью которого ЕС демонстрирует постоянную поддержку Украины
Справочно
Импорт зерновых продуктов из россии в ЕС значительно увеличился после полномасштабного вторжения рф в Украину 24 февраля 2022 года. Хотя рф остается относительно небольшим поставщиком этой продукции на рынок ЕС, она является ведущим мировым производителем и экспортером этой продукции.
рф в настоящее время незаконно присваивает большие объемы зерновых на незаконно оккупированных ею территориях Украины и направляет ее на свои экспортные рынки как якобы российскую продукцию.
22 марта председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия начала подготовку к введению тарифов на зерновые продукты из белоруссии и россии.
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