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FT: ЄС може запровадити нові мита на товари з рф та використати отримані кошти на підтримку України

FT: ЄС може запровадити нові мита на товари з рф та використати отримані кошти на підтримку України

Київ • УНН

 • 20597 перегляди

ЄС розглядає можливість введення імпортних мит на російські товари, такі як продовольство, ядерне паливо і медикаменти, щоб скоротити експортні доходи росії, а отримані кошти використати для підтримки України в триваючій війні.

Країни Євросоюзу розглядають питання щодо запровадження імпортних мит на російські товари, які досі ввозяться без обмежень. Отримані доходи можуть направити на підтримку України. Про це пише Financial Times, передає УНН.

Деталі 

Серед товарів, на які можуть накласти нове мито - харчові продукти, ядерне паливо, ліки. Все це орієнтовно коштуватиме 42 млрд євро. Як заявив, єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс пропозицію щодо нових мит ініціювала Швеція.

Швеція ініціювала дискусію про ширше застосування мит на імпорт із росії. Ми проведемо оцінку та проінформуємо членів спілки про можливі подальші дії

- розповів Домбровкіс. 

Як заявив, міністр міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Йохан Форсселл Захід має скоротити доходи рф від експорту. Також за його словами, нові мита можуть допомогти збільшити підтримку України.

Значна їхня частина йде на фінансування військової машини володимира путіна… Я також думаю, що надходження від цих мит можна витратити, щоб допомогти Україні виграти цю війну

- заявив Форсселл.

Він також зауважив, що його ідея отримала широку підтримку серед колег у ЄС. 

Японія продовжила торгові санкції проти рф через вторгнення в Україну30.03.24, 05:38 • 103083 перегляди

Доповнення

У виданні зауважили, що хоча товарообіг між росією та Європою різко впав після початку війни, закупівлі окремих товарів досі тривають. Зокрема йдеться про товари, які важко знайти в інших постачальників, також цьому сприяє побоювання європейців спровокувати перебої на світовому ринку.

Водночас у FT підкреслили, що Велика Британія, Канада, США, Австралія та Нова Зеландія вже ввели мита на багато товарів з росії.

Нагадаємо

Рада ЄС ухвалила постанову, спрямовану на стягнення підвищених тарифів на зернову продукцію, імпортовану з росії та білорусі. Йдеться про тарифи на імпорт зернових, олійних культур та продуктів їх переробки з росії та білорусі

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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