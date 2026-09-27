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Энергетика, судоходство и завершение войны — Буданов рассказал о подготовке трёхсторонних переговоров в октябре

Киев • УНН

 • 1944 просмотра

Украина планирует в октябре встречу с США и Россией. Обсудят завершение войны, удары по энергетике и безопасность судоходства.

Энергетика, судоходство и завершение войны — Буданов рассказал о подготовке трёхсторонних переговоров в октябре

Украина планирует в следующем месяце провести трехстороннюю встречу с США и Россией. Среди вопросов, которые планируют обсудить, — возможное завершение войны, сокращение ударов по энергетической инфраструктуре и безопасность судоходства, сообщил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов в комментарии Новини.LIVE, передает УНН.

По словам Буданова, украинская сторона готовится к встрече, на которой должны рассмотреть ряд вопросов безопасности и технических вопросов.

"Во-первых, мы планируем такую встречу. Во-вторых, уменьшение ударов по энергетической сфере. Ну, и в принципе террор — это ведь ненормально. Безопасность, судоходство и так далее. У нас много технических вопросов", — отметил руководитель Офиса Президента.

Ориентировочным сроком проведения переговоров он назвал следующий месяц — октябрь. В то же время Буданов не уточнил конкретную дату, место встречи и состав делегаций.

О подготовке октябрьского раунда переговоров руководитель ОП говорил и ранее. В частности, 12 сентября на полях форума Ялтинской европейской стратегии YES в Киеве он подтвердил СМИ, что Украина готовится к переговорам в октябре именно в трехстороннем формате. Возможное место их проведения тогда не комментировал.

США предложили техническую встречу в ОАЭ

Президент Украины Владимир Зеленский 25 сентября сообщил, что американская сторона предложила подготовить встречу представителей Украины, США и России на техническом уровне. В качестве возможной площадки Вашингтон предложил Объединенные Арабские Эмираты. На момент заявления Киев ожидал от США предложений относительно даты. По словам президента, украинская и американская переговорные группы также договорились провести консультации с европейской стороной. После этого США должны были установить контакты с Россией, а примерно через десять дней стороны планировали вернуться к обсуждению их результатов. Этот срок касался консультаций, а не объявленной даты трехсторонних переговоров.

В тот же день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможность такой встречи обсуждалась во время телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Он допустил ее проведение в ближайшее время, однако конкретных параметров не привел.

Что обсуждают относительно энергетики и судоходства

Вопрос взаимного прекращения ударов по энергетической инфраструктуре уже поднимался во время сентябрьских дипломатических контактов.

14 сентября Зеленский заявил о готовности Украины поддержать деэскалацию, если американские партнеры смогут обеспечить реальную и долгосрочную готовность России прекратить удары. Эта позиция прозвучала после заявления Трампа о якобы достигнутом соглашении сторон не атаковать энергетические объекты. В то же время, как отмечало Reuters, ни Украина, ни Россия тогда не подтвердили заключение соответствующей договоренности.

Отдельное направление — безопасность морских перевозок. 23 сентября Зеленский сообщил, что Украина готова сделать свою часть работы для обеспечения безопасного судоходства и продовольственной безопасности в Черном море при условии реальных шагов России к деэскалации.

По словам президента, Египет, Индия и Турция предложили собственные варианты обеспечения морской безопасности. Украина поддерживала пути, способные обеспечить безопасное судоходство, и ожидала ответа российской стороны.

Контекст

6 сентября американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели переговоры с Зеленским в Киеве после визита в Москву. По итогам встречи президент подтвердил готовность Украины к трехсторонним переговорам. Стороны также обсуждали поставки средств противовоздушной обороны и поддержку украинской энергетики перед зимой.

Напомним

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин ищет поводы, чтобы не встречаться и не заканчивать войну.

Александра Василенко

Война в УкраинеПолитика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Война в Украине
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Reuters
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