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Енергетика, судноплавство та завершення війни - Буданов розповів про підготовку тристоронніх переговорів у жовтні

Київ • УНН

 • 1444 перегляди

Україна планує у жовтні зустріч зі США та росією. Обговорять завершення війни, удари по енергетиці й безпеку судноплавства.

Енергетика, судноплавство та завершення війни - Буданов розповів про підготовку тристоронніх переговорів у жовтні

Україна планує провести наступного місяця тристоронню зустріч зі США та росією. Серед питань, які передбачають обговорити, — можливе завершення війни, зменшення ударів по енергетичній інфраструктурі та безпека судноплавства, повідомив керівник Офісу Президента Кирило Буданов у коментарі Новини.LIVE, передає УНН.

За словами Буданова, українська сторона готується до зустрічі, на якій мають розглянути низку безпекових і технічних питань.

"По-перше, ми плануємо таку зустріч. По-друге, применшення ударів по енергетичній сфері. Ну, і в принципі терор — це ж ненормально. Безпека, судноплавство і так далі. У нас багато технічних питань", — зазначив керівник Офісу Президента.

Орієнтовним терміном проведення переговорів він назвав наступний місяць — жовтень. Водночас Буданов не уточнив конкретної дати, місця зустрічі та складу делегацій.

Про підготовку жовтневого раунду переговорів керівник ОП говорив і раніше. Зокрема, 12 вересня на полях форуму Ялтинської європейської стратегії YES у Києві він підтвердив ЗМІ, що Україна готується до переговорів у жовтні саме у тристоронньому форматі. Потенційне місце їх проведення тоді не коментував.

США запропонували технічну зустріч в ОАЕ

Президент України Володимир Зеленський 25 вересня повідомив, що американська сторона запропонувала підготувати зустріч представників України, США та росії на технічному рівні. Як можливий майданчик Вашингтон запропонував Об’єднані Арабські Емірати. На момент заяви Київ очікував від США пропозицій щодо дати. За словами президента, українська й американська переговорні групи також домовилися провести консультації з європейською стороною. Після цього США мали здійснити контакти з росією, а приблизно за десять днів сторони планували повернутися до обговорення їхніх результатів. Цей термін стосувався консультацій, а не оголошеної дати тристоронніх переговорів.

Того ж дня речник кремля дмитро пєсков заявив, що можливість такої зустрічі обговорювали під час телефонної розмови володимира путіна та Дональда Трампа. Він допустив її проведення найближчим часом, однак конкретних параметрів не навів.

Що обговорюють щодо енергетики та судноплавства

Питання взаємного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі вже порушували під час вересневих дипломатичних контактів.

14 вересня Зеленський заявив про готовність України підтримати деескалацію, якщо американські партнери зможуть забезпечити реальну та довгострокову готовність росії припинити удари. Ця позиція прозвучала після заяви Трампа про нібито досягнуту згоду сторін не атакувати енергетичні об’єкти. Водночас, як зазначало Reuters, ні Україна, ні росія тоді не підтвердили укладення відповідної домовленості.

Окремий напрям — безпека морських перевезень. 23 вересня Зеленський повідомив, що Україна готова зробити свою частину роботи для забезпечення безпечного судноплавства та продовольчої безпеки в Чорному морі за умови реальних кроків росії до деескалації.

За словами президента, Єгипет, Індія та Туреччина запропонували власні варіанти забезпечення морської безпеки. Україна підтримувала шляхи, здатні забезпечити безпечне судноплавство, та очікувала відповіді російської сторони.

Контекст

6 вересня американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели переговори із Зеленським у Києві після візиту до москви. За підсумками зустрічі президент підтвердив готовність України до тристоронніх переговорів. Сторони також обговорювали постачання засобів протиповітряної оборони та підтримку української енергетики перед зимою.

Нагадаємо

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський лідер володимир путін шукає приводи, щоб не зустрічатися та не закінчувати війну.

Олександра Василенко

Війна в УкраїніПолітика
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Енергетика
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Війна в Україні
Електроенергія
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Reuters
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