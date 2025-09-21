День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира

Сегодня, 21 сентября, отмечаются Международный день мира и День мира в Украине, который был установлен в нашей стране в 2002 году. Для нашего государства этот праздник имеет особое значение, ведь на протяжении всей истории украинское государство боролось за свое мирное существование. Сегодня мир в Украине не является абстрактным желанием, это осознанная цель. О том, какие инициативы мира и вклад Украины были сделаны ради мира, и какие дипломатические шаги, гуманитарные действия и вызовы ожидают Украину - в комментарии УНН рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский.

Значение и история Международного дня мира

Организованное общественное движение за мир началось в 1815 году в США. В 1843 году в Лондоне состоялся первый Международный конгресс мира.

К 1914 году во всем мире насчитывалось около 160 разнообразных организаций, которые ставили себе целью борьбу за мир. Однако, все они не смогли предотвратить начало Первой мировой войны.

После ее завершения была создана Лига Наций - организация, которая должна была стать международным арбитром в разрешении политических споров между государствами. 60 стран подписали пакт Бриана-Келлога, который отвергал войну, как способ разрешения споров между государствами.

Однако, Лига Наций не справилась с поставленными задачами, и с началом Второй мировой войны, фактически, перестала существовать.

В 1945 году на смену Лиге Наций пришла ООН. Противостояние между США и СССР очень быстро привело к "Холодной войне". Одновременно едва ли не каждый год между разными государствами возникали военные конфликты. Во время Карибского кризиса мир оказался на пороге ядерной войны.

Тем временем в мире все большую популярность приобретали антивоенные движения. Особенно мощным антивоенное движение было в США во время Вьетнамской войны.

В 1981 году по инициативе ООН был введен Международный день мира, который с 2001 года ежегодно отмечается 21 сентября. В Украине День мира отмечается начиная с 2002 года.

В том году Президент Украины Леонид Кучма указом №100/2002 "Подтверждая приверженность Украины идеалам мира и поддерживая решение Генеральной Ассамблеи ООН" постановил установить в Украине День мира, который отмечать ежегодно 21 сентября - в Международный день мира.

Инициативы мира и вклад Украины ради мира

Как отмечает Желиховский, если говорить о периоде второй администрации президента США Дональда Трампа, то были определенные надежды, что все же ему удастся так, или иначе достичь мирного урегулирования, хотя бы в формате прекращения огня.

Действительно очень много шагов было сделано, как со стороны самой американской администрации, так и украинского государства, потому что Украина наиболее заинтересована в том, чтобы прекратились боевые действия на ее территории. И официальный Киев много, скажем так, говорил об этом, заявлял, снова высокопоставленные чиновники, дипломаты, что мы готовы идти на переговоры и даже Украина открыта к встрече на высшем уровне, то есть на встрече лидеров государств для того, чтобы можно было прекратить боевые действия. Впрочем, сейчас ситуация мало чем изменилась, если сравнивать ее с периодом годичной давности, по состоянию на осень 2024 года. Именно в тот период Дональд Трамп и заявлял о возможности остановки боевых действий за 24 часа, то, что можно будет заключить с Путиным соглашение, но мы видим, что уже год прошел, Трамп действительно стал президентом и все то, что он пытался сделать, оно так и не смогло воплотиться в жизнь. Но соответственно, Украина делала собственные шаги, на том пути, чтобы можно было остановить горячую фазу войны. Часто она это делала вместе с европейскими партнерами, а так же в координации с США - сказал Желиховский.

Он отмечает, что можно сказать, что с приходом Трампа на пост президента, для Украины мало что особенно изменилось, потому что Украина до сих пор находится в активных боевых действиях.

Однако, по словам эксперта, с начала года состоялось несколько важных встреч, в частности в Овальном кабинете - Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского, а также саммит в Лондоне, когда страны-партнеры обсуждали "План мира".

Как раз в тот период уже происходили коммуникации. Прежде всего, мы говорим о том, что происходило между Вашингтоном и москвой, то есть тогда Трамп уже предоставил, скажем так, россии возможность выйти из определенной про изоляции, особенно, если если мы говорим о коммуникации с Западным миром, и тогда мы помним, что произошло. И состоялись встречи в Турции, в странах Ближнего Востока, в Саудовской Аравии, например, было несколько раундов переговоров. И уже несколько позже здесь уже начала работать и Украина. Если мы говорим именно о встречах с российской стороной, потому что с американской у нас происходили - добавляет эксперт.

Дипломатические шаги, гуманитарные действия и вызовы года

Накануне Трамп заявил, что если бы Европа что-то сделала в отношении Китая, например, ввела санкции или пошлины, то Пекин мог бы ускорить прекращение войны в Украине.

Ну, если бы они применили санкции, например, или пошлины, или как вы это хотите назвать, если бы они сделали это в отношении Китая, я думаю, что война, возможно, закончилась бы, потому что Китай является крупнейшим покупателем нефти из россии. И я думаю, что они имеют и другие рычаги влияния на россию - сказал Трамп в интервью Fox News.

Желиховский напоминает, что Трамп продолжает придумывать новые отговорки в контексте введения новых санкций против рф, которые бы заставили россию к прекращению огня.

Хотя, в принципе, если мы говорим именно о его замечаниях к Европе, они являются справедливыми. Мы видим, что на самом деле действительно страны ЕС до сих пор не избавились от зависимости от российского сырья. И здесь дело не только в Венгрии и Словакии, а в некоторых европейских государствах, даже в крупных странах Европы. И некоторые из них покупают, например, российские энергоносители через страны-посредники. Мы можем говорить о том, что Европа сделала важные шаги в этом направлении и мы видим, что на самом деле есть стратегия того, чтобы избавиться от зависимости от российских энергетических ресурсов - сказал Желиховский.

Он отмечает, что Трамп, наверное, еще думает договориться с путиным, и если США введут ограничения против россии и ее экономических партнеров, то для Украины из-за этого закроется окно возможностей для завершения боевых действий из-за этого.

Подытоживая, то на самом деле этот год был многообещающим. Было много попыток, которые можно считать такими, которые могли бы лечь в основу мирного урегулирования. И Украина, со своей стороны, мне кажется, сделала максимум, что могла в этих реалиях, даже готовясь к прямым переговорам с российским диктатором. Хочу напомнить, что как раз после встречи в Анкоридже, Украина была готова где угодно встречаться с путиным, чтобы прекратить боевые действия. Зато россия начала ставить условия, снова говорить, что у нас нелегитимная власть, снова выставлять ультиматумы. Фактически, мы не отошли от того, что мы видели в Стамбуле 2022 года. Поэтому, мне кажется, что сейчас мы пока что в таком подвешенном состоянии. И война продолжается, но и якобы переговорный трек был начат. Впрочем, мы теперь видим, что на самом деле ничего не изменилось. И посмотрим, какие будут еще контакты между американской и российской сторонами - отмечает политолог.

