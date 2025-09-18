Украина может принудить рф к миру: Зеленский озвучил, что для этого нужно

россию нужно принудить к миру. Украина может это сделать при наличии достаточной силы у украинской армии и достаточной дальнобойности. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.

Мы срываем все российские планы – планы уничтожения нашего государства. Наша оборона всегда активна. И мы доказали, что украинцы могут достигать необходимых результатов, даже тогда достигать, когда многие в мире ожидают результатов от россии. Важно, чтобы и партнеры действовали достойно – именно так, как наши люди заслуживают поддержки. россию нужно принудить к миру. И это может сделать Украина при наличии достаточной силы у нашей армии, достаточной дальнобойности - заявил Зеленский.

Президент отметил, что это может сделать мир вместе, вместе с Украиной, безусловно, – сильными санкциями против россии.

19-й пакет санкций против РФ могут представить в ЕС уже на этой неделе: под прицелом - криптовалюты, банки и энергетика - Bloomberg

Дополнение

Зеленский сообщил, что Украина проводит одну из контрнаступательных операций на Донецком направлении, в районе Покровска и в районе Доброполья. Уже семь населенных пунктов на направлении освобождены, еще девять – очищены от российского присутствия.

Зеленский заявлял, что главная цель Украины - завершение войны, однако в случае затягивания боевых действий "план Б" предусматривает ежегодное финансирование на уровне 120 млрд долларов.