12:49 • 1944 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
10:41 • 7516 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
09:39 • 16343 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
09:29 • 12242 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
08:50 • 12461 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
07:58 • 21345 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 14088 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 41986 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 42703 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 32966 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украина может принудить рф к миру: Зеленский озвучил, что для этого нужно

Киев • УНН

 • 362 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может принудить россию к миру при условии достаточной силы армии и дальнобойности. Он подчеркнул, что мир может помочь в этом сильными санкциями.

Украина может принудить рф к миру: Зеленский озвучил, что для этого нужно

россию нужно принудить к миру. Украина может это сделать при наличии достаточной силы у украинской армии и достаточной дальнобойности. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.

Мы срываем все российские планы – планы уничтожения нашего государства. Наша оборона всегда активна. И мы доказали, что украинцы могут достигать необходимых результатов, даже тогда достигать, когда многие в мире ожидают результатов от россии. Важно, чтобы и партнеры действовали достойно – именно так, как наши люди заслуживают поддержки. россию нужно принудить к миру. И это может сделать Украина при наличии достаточной силы у нашей армии, достаточной дальнобойности 

- заявил Зеленский.

Президент отметил, что это может сделать мир вместе, вместе с Украиной, безусловно, – сильными санкциями против россии.

19-й пакет санкций против РФ могут представить в ЕС уже на этой неделе: под прицелом - криптовалюты, банки и энергетика - Bloomberg18.09.25, 13:45 • 1740 просмотров

Дополнение

Зеленский сообщил, что Украина проводит одну из контрнаступательных операций на Донецком направлении, в районе Покровска и в районе Доброполья. Уже семь населенных пунктов на направлении освобождены, еще девять – очищены от российского присутствия.

Зеленский заявлял, что главная цель Украины - завершение войны, однако в случае затягивания боевых действий "план Б" предусматривает ежегодное финансирование на уровне 120 млрд долларов.

Анна Мурашко

Война в УкраинеПолитика
Покровск
Владимир Зеленский
Украина
Донецк