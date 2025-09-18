Україна може змусити рф до миру: Зеленський озвучив, що для цього треба

росію потрібно змусити до миру. Україна може це зробити за наявності достатньої сили в української армії та достатньої далекобійності. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні, передає УНН.

Ми зриваємо всі російські плани – плани знищення нашої держави. Наша оборона завжди активна. І ми довели, що українці можуть досягати необхідних результатів, навіть тоді досягати, коли багато хто у світі очікує результатів від росії. Важливо, щоб і партнери діяли достойно – саме так, як наші люди заслуговують на підтримку. росію треба змусити до миру. І це може зробити Україна за наявності достатньої сили в нашої армії, достатньої далекобійності - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що це може зробити світ разом, разом із Україною, безумовно, – сильними санкціями проти росії.

Доповнення

Зеленський повідомив, що Україна проводить одну з контрнаступальних операцій на Донецькому напрямку, у районі Покровська та у районі Добропілля. Вже сім населених пунктів на напрямку звільнені, ще дев’ять – очищені від російської присутності.

Зеленський заявляв, що головна мета України - завершення війни, однак у разі затягування бойових дій "план Б" передбачає щорічне фінансування на рівні 120 млрд доларів.