Україна може змусити рф до миру: Зеленський озвучив, що для цього треба
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може примусити росію до миру за умови достатньої сили армії та далекобійності. Він наголосив, що світ може допомогти у цьому сильними санкціями.
росію потрібно змусити до миру. Україна може це зробити за наявності достатньої сили в української армії та достатньої далекобійності. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні, передає УНН.
Ми зриваємо всі російські плани – плани знищення нашої держави. Наша оборона завжди активна. І ми довели, що українці можуть досягати необхідних результатів, навіть тоді досягати, коли багато хто у світі очікує результатів від росії. Важливо, щоб і партнери діяли достойно – саме так, як наші люди заслуговують на підтримку. росію треба змусити до миру. І це може зробити Україна за наявності достатньої сили в нашої армії, достатньої далекобійності
Президент зазначив, що це може зробити світ разом, разом із Україною, безумовно, – сильними санкціями проти росії.
Доповнення
Зеленський повідомив, що Україна проводить одну з контрнаступальних операцій на Донецькому напрямку, у районі Покровська та у районі Добропілля. Вже сім населених пунктів на напрямку звільнені, ще дев’ять – очищені від російської присутності.
Зеленський заявляв, що головна мета України - завершення війни, однак у разі затягування бойових дій "план Б" передбачає щорічне фінансування на рівні 120 млрд доларів.