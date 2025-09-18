$41.190.02
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
10:41 • 6752 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
09:39 • 15746 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
09:29 • 11936 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
08:50 • 12218 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
07:58 • 20975 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 13991 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 41688 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 42618 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 32936 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Україна може змусити рф до миру: Зеленський озвучив, що для цього треба

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може примусити росію до миру за умови достатньої сили армії та далекобійності. Він наголосив, що світ може допомогти у цьому сильними санкціями.

Україна може змусити рф до миру: Зеленський озвучив, що для цього треба

росію потрібно змусити до миру. Україна може це зробити за наявності достатньої сили в української армії та достатньої далекобійності. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні, передає УНН.

Ми зриваємо всі російські плани – плани знищення нашої держави. Наша оборона завжди активна. І ми довели, що українці можуть досягати необхідних результатів, навіть тоді досягати, коли багато хто у світі очікує результатів від росії. Важливо, щоб і партнери діяли достойно – саме так, як наші люди заслуговують на підтримку. росію треба змусити до миру. І це може зробити Україна за наявності достатньої сили в нашої армії, достатньої далекобійності 

- заявив Зеленський.

Президент зазначив, що це може зробити світ разом, разом із Україною, безумовно, – сильними санкціями проти росії.

19-й пакет санкцій проти рф можуть представити у ЄС вже цього тижня: під прицілом - криптовалюти, банки та енергетика - Bloomberg18.09.25, 13:45 • 1680 переглядiв

Доповнення

Зеленський повідомив, що Україна проводить одну з контрнаступальних операцій на Донецькому напрямку, у районі Покровська та у районі Добропілля. Вже сім населених пунктів на напрямку звільнені, ще дев’ять – очищені від російської присутності.

Зеленський заявляв, що головна мета України - завершення війни, однак у разі затягування бойових дій "план Б" передбачає щорічне фінансування на рівні 120 млрд доларів.

Анна Мурашко

Війна в УкраїніПолітика
Покровськ
Володимир Зеленський
Україна
Донецьк