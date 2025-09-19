$41.250.05
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоления
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристы
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествия
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
путин не стремится к миру и переоценил свои силы, война ускоряет упадок россии - руководитель британской разведки

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Руководитель британской внешней разведки MI6 сэр Ричард Мур заявил, что путин не стремится к миру и переоценил свои силы. Он отметил, что вторжение не сломило Украину, а ускорило упадок россии.

путин не стремится к миру и переоценил свои силы, война ускоряет упадок россии - руководитель британской разведки

российско-украинская война далека от завершения, а диктатор рф владимир путин даже не думает о прекращении боевых действий и возможности настоящих мирных переговоров. Об этом заявил руководитель британской внешней разведки MI6 Сэр Ричард Мур в своей прощальной речи в Стамбуле, сообщает ABC News, пишет УНН.

Детали

Мур выступал в британском консульстве в Стамбуле. После пяти лет работы на посту главы MI6 он покидает должность в конце сентября. Он заявил, что нет "абсолютно никаких доказательств" того, что путин стремится к миру.

Он (путин - ред.) стремится навязать свою имперскую волю всеми доступными ему средствами. Но ему это не удается 

- подчеркнул Мур. 

Британский разведчик подчеркнул, что кремль с самого начала переоценил свои силы.

Откровенно говоря, путин откусил больше, чем может прожевать. Он думал, что одержит легкую победу. Но он - и многие другие - недооценили украинцев 

- заявил Мур.

Он также подчеркнул, что вторжение россии не сломило Украину, а наоборот - усилило ее национальную идентичность, ускорило движение на Запад и подтолкнуло к вступлению в НАТО такие страны, как Швеция и Финляндия.

В речи прозвучала и жесткая оценка политики кремля:

"путин пытался убедить мир в неизбежности победы россии. Но он лжет. Он лжет миру. Он лжет своему народу. Возможно, он даже лжет самому себе".

Мур заявил, что российский президент "закладывает будущее своей страны ради собственного личного наследия и искаженной версии истории", а сама война лишь "ускоряет этот упадок".

Глава MI6 добавил, что история уже не раз доказывала провал имперских амбиций.

Более крупные государства, чем россия, не смогли покорить более слабые государства, чем Украина 

- подчеркнул Мур.

Аналитики говорят, что путин считает, что он может выиграть длительную войну на истощение, обескровливая менее многочисленную украинскую армию.

Степан Гафтко

