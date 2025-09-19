путін не прагне миру та переоцінив свої сили, війна прискорює занепад росії - керівник британської розвідки

російсько-українська війна далека від завершення, а диктатор рф володимир путін навіть не думає про припинення бойових дій та можливість справжніх мирних переговорів. Про це заявив керівник британської зовнішньої розвідки MI6 Сер Річард Мур у своїй прощальній промові в Стамбулі, повідомляє ABC News, пише УНН.

Деталі

Мур виступав у британському консульстві в Стамбулі. Після п'яти років роботи на посаді голови MI6 він залишає посаду наприкінці вересня. Він заявив, що немає "абсолютно жодних доказів" того, що путін прагне миру.

Він (путін - ред.) прагне нав’язати свою імперську волю всіма доступними йому засобами. Але йому це не вдається - підкреслив Мур.

Британський розвідник наголосив, що кремль від самого початку переоцінив свої сили.

Відверто кажучи, путін відкусив більше, ніж може прожувати. Він думав, що здобуде легку перемогу. Але він - і багато інших - недооцінили українців - заявив Мур.

Він також підкреслив, що вторгнення росії не зламало Україну, а навпаки - посилило її національну ідентичність, пришвидшило рух на Захід та підштовхнуло до вступу в НАТО такі країни, як Швеція і Фінляндія.

У промові пролунала й жорстка оцінка політики кремля:

"путін намагався переконати світ у неминучості перемоги росії. Але він бреше. Він бреше світові. Він бреше своєму народу. Можливо, він навіть бреше самому собі".

Мур заявив, що російський президент "закладає майбутнє своєї країни заради власної особистої спадщини та спотвореної версії історії", а сама війна лише "прискорює цей занепад".

Очільник MI6 додав, що історія вже не раз доводила провал імперських амбіцій.

Більші держави, ніж росія, не змогли підкорити слабші держави, ніж Україна - підкреслив Мур.

Аналітики кажуть, що путін вважає, що він може виграти тривалу війну на виснаження, знекровлюючи менш численну українську армію.

