Ексклюзив
12:05 • 4362 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
12:00 • 3204 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
11:23 • 11292 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
08:43 • 28284 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
07:43 • 28768 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 46098 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 43187 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 64392 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 44312 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 51946 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
Ексклюзив
Ексклюзив
Ексклюзив
путін не прагне миру та переоцінив свої сили, війна прискорює занепад росії - керівник британської розвідки

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Керівник британської зовнішньої розвідки MI6 Сер Річард Мур заявив, що путін не прагне миру та переоцінив свої сили. Він зазначив, що вторгнення не зламало Україну, а прискорило занепад росії.

путін не прагне миру та переоцінив свої сили, війна прискорює занепад росії - керівник британської розвідки

російсько-українська війна далека від завершення, а диктатор рф володимир путін навіть не думає про припинення бойових дій та можливість справжніх мирних переговорів. Про це заявив керівник британської зовнішньої розвідки MI6 Сер Річард Мур у своїй прощальній промові в Стамбулі, повідомляє ABC News, пише УНН.

Деталі

Мур виступав у британському консульстві в Стамбулі. Після п'яти років роботи на посаді голови MI6 він залишає посаду наприкінці вересня. Він заявив, що немає "абсолютно жодних доказів" того, що путін прагне миру.

Він (путін - ред.) прагне нав’язати свою імперську волю всіма доступними йому засобами. Але йому це не вдається 

- підкреслив Мур. 

Британський розвідник наголосив, що кремль від самого початку переоцінив свої сили.

Відверто кажучи, путін відкусив більше, ніж може прожувати. Він думав, що здобуде легку перемогу. Але він - і багато інших - недооцінили українців 

- заявив Мур.

Він також підкреслив, що вторгнення росії не зламало Україну, а навпаки - посилило її національну ідентичність, пришвидшило рух на Захід та підштовхнуло до вступу в НАТО такі країни, як Швеція і Фінляндія.

"Черга на боці росії": секретар РНБО про подальші кроки у переговорах19.09.25, 14:32 • 1932 перегляди

У промові пролунала й жорстка оцінка політики кремля:

"путін намагався переконати світ у неминучості перемоги росії. Але він бреше. Він бреше світові. Він бреше своєму народу. Можливо, він навіть бреше самому собі".

Мур заявив, що російський президент "закладає майбутнє своєї країни заради власної особистої спадщини та спотвореної версії історії", а сама війна лише "прискорює цей занепад".

Очільник MI6 додав, що історія вже не раз доводила провал імперських амбіцій.

Більші держави, ніж росія, не змогли підкорити слабші держави, ніж Україна 

- підкреслив Мур.

Аналітики кажуть, що путін вважає, що він може виграти тривалу війну на виснаження, знекровлюючи менш численну українську армію.

Умєров: росія готується збільшити кількість атак на Україну до тисячі на день19.09.25, 14:25 • 1776 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
НАТО
Фінляндія
Стамбул
Швеція
Україна