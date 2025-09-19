США помогут обеспечить мир после войны России в Украине - Трамп

Соединенные Штаты Америки помогут обеспечить мир после завершения войны России в Украине. Об этом в интервью Fox News заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.

Детали

"После завершения войны мы поможем обеспечить мир. И я думаю, что в конце концов это произойдет", – сказал глава Белого дома.

В то же время он признал, что помощь в прекращении войны в Украине была сложнее, чем он ожидал, и что он "очень разочарован" в российском диктаторе Владимире Путине.

Я думал, что самым легким будет вопрос между Россией и Украиной из-за моих отношений с президентом Путиным. Поэтому я разочарован – сказал Трамп.

При этом он подчеркнул, что все еще верит в разрешение конфликта, и что один из способов достичь этого – это прекратить покупать российскую нефть для Европы.

"В конце концов, если цены на нефть упадут или если Россия не будет продавать нефть, у них нет другого выбора, кроме как договориться. А страны Европейского Союза или НАТО... Когда они покупают нефть у России – это не лучшее, что может быть", – резюмировал президент США.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы Европа что-то сделала в отношении Китая, например, ввела санкции или пошлины, то Пекин мог бы ускорить прекращение войны в Украине.

