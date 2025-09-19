$41.190.02
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 13010 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 20088 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 30585 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 41657 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 24704 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 21029 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 32676 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 16416 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 51258 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
США помогут обеспечить мир после войны России в Украине - Трамп

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что США помогут обеспечить мир после завершения войны в Украине. Он выразил разочарование в Путине и отметил, что прекращение покупки российской нефти может способствовать разрешению "конфликта".

США помогут обеспечить мир после войны России в Украине - Трамп

Соединенные Штаты Америки помогут обеспечить мир после завершения войны России в Украине. Об этом в интервью Fox News заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.

Детали

"После завершения войны мы поможем обеспечить мир. И я думаю, что в конце концов это произойдет", – сказал глава Белого дома.

В то же время он признал, что помощь в прекращении войны в Украине была сложнее, чем он ожидал, и что он "очень разочарован" в российском диктаторе Владимире Путине.

Я думал, что самым легким будет вопрос между Россией и Украиной из-за моих отношений с президентом Путиным. Поэтому я разочарован

– сказал Трамп.

При этом он подчеркнул, что все еще верит в разрешение конфликта, и что один из способов достичь этого – это прекратить покупать российскую нефть для Европы.

"В конце концов, если цены на нефть упадут или если Россия не будет продавать нефть, у них нет другого выбора, кроме как договориться. А страны Европейского Союза или НАТО... Когда они покупают нефть у России – это не лучшее, что может быть", – резюмировал президент США.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы Европа что-то сделала в отношении Китая, например, ввела санкции или пошлины, то Пекин мог бы ускорить прекращение войны в Украине.

