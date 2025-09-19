$41.190.02
США допоможуть забезпечити мир після війни росії в Україні - Трамп

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що США допоможуть забезпечити мир після завершення війни в Україні. Він висловив розчарування у путіні та зазначив, що припинення купівлі російської нафти може сприяти вирішенню "конфлікту".

США допоможуть забезпечити мир після війни росії в Україні - Трамп

Сполучені Штати Америки допоможуть забезпечити мир після завершення війни росії в Україні. Про це в інтерв'ю, Fox News заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.

Деталі

"Після завершення війни ми допоможемо забезпечити мир. І я думаю, що зрештою це станеться", – сказав глава Білого дому.

Водночас він визнав, що допомога у припиненні війни в Україні була складнішою, ніж він очікував, і що він "дуже розчарований" у російському диктаторі володимиру путіну.

Я думав, що найлегшим буде питання між росією та Україною через мої стосунки з президентом путіним. Тому я розчарований

– сказав Трамп.

При цьому він підкреслив, що все ще вірить у вирішення конфлікту, і що один зі способів досягти цього - це припинити купувати російську нафту для Європи.

"Зрештою, якщо ціни на нафту впадуть або якщо росія не продаватиме нафту, у них немає іншого вибору, окрім як домовитися. А країни Європейського Союзу або НАТО ... Коли вони купують нафту в росії - це не найкраще, що може бути", - резюмував президент США.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що якби Європа щось зробила щодо Китаю, наприклад, ввела санкції чи мита, то Пекін міг би прискорити припинення війни в Україні.

