Число раненых военнослужащих США в войне с Ираном возросло до около 200

Число американских военных, получивших ранения во время войны США против Ирана, возросло примерно до 200 человек. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США, поскольку конфликт вступил в третью неделю. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

По данным военных, подавляющее большинство ранений являются легкими. Около 180 военнослужащих уже вернулись к исполнению своих обязанностей. В то же время десять военных получили серьезные травмы.

Ранения были зафиксированы в разных странах Ближнего Востока – в частности в Кувейте, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Иордании, Бахрейне, Ираке и Израиле.

Погибшие и масштабы ударов

По информации американских военных, с начала конфликта 28 февраля погибли 13 военнослужащих США. В тот день Иран нанес удары по американским военным базам в регионе.

Иранские атаки также затронули дипломатические учреждения, отели, аэропорты и объекты энергетической инфраструктуры в странах Персидского залива.

Потери техники и удары по Ирану

По словам американских чиновников, во время войны было потеряно около десятка беспилотников MQ-9 Reaper. Эти аппараты используются для разведки и могут находиться в воздухе более 27 часов.

В то же время США нанесли удары по более чем 7000 целям на территории Ирана в рамках военной кампании.

