Число раненых военнослужащих США в войне с Ираном возросло до около 200

Центральное командование США подтвердило ранения около 200 военнослужащих и гибель 13 человек. Уничтожено 10 дронов Reaper, поражено 7000 целей в Иране.

Число американских военных, получивших ранения во время войны США против Ирана, возросло примерно до 200 человек. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США, поскольку конфликт вступил в третью неделю. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

По данным военных, подавляющее большинство ранений являются легкими. Около 180 военнослужащих уже вернулись к исполнению своих обязанностей. В то же время десять военных получили серьезные травмы.

Ранения были зафиксированы в разных странах Ближнего Востока – в частности в Кувейте, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Иордании, Бахрейне, Ираке и Израиле.

Погибшие и масштабы ударов

По информации американских военных, с начала конфликта 28 февраля погибли 13 военнослужащих США. В тот день Иран нанес удары по американским военным базам в регионе.

Иранские атаки также затронули дипломатические учреждения, отели, аэропорты и объекты энергетической инфраструктуры в странах Персидского залива.

Потери техники и удары по Ирану

По словам американских чиновников, во время войны было потеряно около десятка беспилотников MQ-9 Reaper. Эти аппараты используются для разведки и могут находиться в воздухе более 27 часов.

В то же время США нанесли удары по более чем 7000 целям на территории Ирана в рамках военной кампании.

Степан Гафтко

