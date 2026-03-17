Кількість поранених військових США у війні з Іраном зросла до близько 200

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Центральне командування США підтвердило поранення близько 200 військових та загибель 13 осіб. Знищено 10 дронів Reaper, уражено 7000 цілей в Ірані.

Кількість поранених військових США у війні з Іраном зросла до близько 200

Кількість американських військових, які отримали поранення під час війни США проти Ірану, зросла приблизно до 200 осіб. Про це повідомило Центральне командування збройних сил США, оскільки конфлікт увійшов у третій тиждень. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

За даними військових, переважна більшість поранень є легкими. Близько 180 військовослужбовців уже повернулися до виконання своїх обов’язків. Водночас десятеро військових отримали серйозні травми.

Поранення були зафіксовані в різних країнах Близького Сходу – зокрема в Кувейті, Саудівській Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Йорданії, Бахрейні, Іраку та Ізраїлі.

Загиблі та масштаби ударів

За інформацією американських військових, з початку конфлікту 28 лютого загинули 13 військовослужбовців США. Того дня Іран завдав ударів по американських військових базах у регіоні.

Іранські атаки також зачепили дипломатичні установи, готелі, аеропорти та об’єкти енергетичної інфраструктури в країнах Перської затоки.

Втрати техніки та удари по Ірану

За словами американських чиновників, під час війни було втрачено близько десятка безпілотників MQ-9 Reaper. Ці апарати використовуються для розвідки та можуть перебувати в повітрі понад 27 годин.

Водночас США завдали ударів по більш ніж 7000 цілях на території Ірану в межах військової кампанії.

Степан Гафтко

