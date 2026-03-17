Кількість поранених військових США у війні з Іраном зросла до близько 200
Київ • УНН
Центральне командування США підтвердило поранення близько 200 військових та загибель 13 осіб. Знищено 10 дронів Reaper, уражено 7000 цілей в Ірані.
Кількість американських військових, які отримали поранення під час війни США проти Ірану, зросла приблизно до 200 осіб. Про це повідомило Центральне командування збройних сил США, оскільки конфлікт увійшов у третій тиждень. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
За даними військових, переважна більшість поранень є легкими. Близько 180 військовослужбовців уже повернулися до виконання своїх обов’язків. Водночас десятеро військових отримали серйозні травми.
Поранення були зафіксовані в різних країнах Близького Сходу – зокрема в Кувейті, Саудівській Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Йорданії, Бахрейні, Іраку та Ізраїлі.
Загиблі та масштаби ударів
За інформацією американських військових, з початку конфлікту 28 лютого загинули 13 військовослужбовців США. Того дня Іран завдав ударів по американських військових базах у регіоні.
Трамп оцінив імовірність застосування Ізраїлем ядерної зброї проти Ірану16.03.26, 21:10 • 8332 перегляди
Іранські атаки також зачепили дипломатичні установи, готелі, аеропорти та об’єкти енергетичної інфраструктури в країнах Перської затоки.
Втрати техніки та удари по Ірану
За словами американських чиновників, під час війни було втрачено близько десятка безпілотників MQ-9 Reaper. Ці апарати використовуються для розвідки та можуть перебувати в повітрі понад 27 годин.
Водночас США завдали ударів по більш ніж 7000 цілях на території Ірану в межах військової кампанії.
У США не знають, чи живий верховний лідер Ірану - Трамп16.03.26, 20:35 • 4458 переглядiв