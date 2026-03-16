Часть жителей четырех областей без света из-за атак рф, графики - вечером

Вражеские атаки оставили без света часть жителей 4 областей, с 17:00 до 22:00 во всех регионах Украины - графики отключений, сообщили в Минэнерго, пишет УНН.

В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения - сообщили в Минэнерго.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов.

"Сегодня, с 17:00 до 22:00, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности", - говорится в сообщении.

Потребителей просят по возможности экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

