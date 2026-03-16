Частина жителів чотирьох областей без світла через атаки рф, графіки - увечері
Київ • УНН
Через обстріли знеструмлено частини чотирьох областей України. З 17:00 до 22:00 в усіх регіонах діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.
Ворожі атаки залишили без світла частину жителів 4 областей, з 17:00 до 22:00 у всіх регіонах України - графіки відключень, повідомили у Міненерго, пише УНН.
Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання
Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.
"Сьогодні, з 17:00 до 22:00, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для бізнесу і промисловості", - ідеться у повідомленні.
Споживачів просять за можливості ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.
