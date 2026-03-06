Часть жителей четырех областей без света из-за вражеских атак, в части регионов - графики
Киев • УНН
Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть общин в Донецкой, Херсонской, Черниговской и Харьковской областях временно без электроснабжения. В некоторых регионах действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.
Вражеские атаки оставили без света часть потребителей в четырех областях Украины, в части регионов - графики отключений, сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.
Вражеские атаки
"Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть наших общин в Донецкой, Херсонской, Черниговской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения", - сообщили в Минэнерго.
Энергетики, как указано, работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов.
Графики отключения
"В части регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности", - указали в Минэнерго.
Потребителей в регионах, где действуют почасовые отключения, просят экономно использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно - в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.
