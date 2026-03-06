Частина жителів чотирьох областей без світла через ворожі атаки, у частині регіонів - графіки
Київ • УНН
Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина громад у Донецькій, Херсонській, Чернігівській та Харківській областях тимчасово без електропостачання. У деяких регіонах діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.
Ворожі атаки залишили без світла частину споживачів у чотирьох областях в Україні, у частині регіонів - графіки відключень, повідомили в Міненерго у п'ятницю, пише УНН.
Ворожі атаки
"Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина наших громад у Донецькій, Херсонській, Чернігівській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання", - повідомили в Міненерго.
Енергетики, як вказано, працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.
Графіки відключення
"У частині регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості", - вказали в Міненерго.
Споживачів у регіонах, де діють погодинні відключення, просять ощадливо використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо - у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.
