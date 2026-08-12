Часть 5 областей без света из-за вражеских атак, сложнее всего после очередного удара рф по Одесской области
Киев • УНН
В результате обстрелов часть потребителей в Донецкой, Днепропетровской, Херсонской и Харьковской областях осталась без света. Самая сложная ситуация в Одесской области, где враг вновь атаковал энергетику.
Атаки рф оставили без света часть 5 областей, по-прежнему сложная ситуация на Одесщине, где враг ночью снова атаковал энергетику, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.
Детали
"В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Донецкой, Днепропетровской, Херсонской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения", - указали в Минэнерго
Как указано, везде, где это позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются восстановительные работы. Энергетики делают все, чтобы как можно скорее запитать всех потребителей.
"Самой сложной остается ситуация на Одесщине. Этой ночью враг снова атаковал объекты энергетической инфраструктуры. Восстановительные работы продолжаются", - говорится в сообщении.
"Применение ограничений сегодня не прогнозируется. Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 10:00 до 17:00. Просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию в вечерние часы - с 19:00 до 22:00", - говорится в сообщении.
По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 12 августа, по состоянию на 09:30 оно было на 3,3% ниже, чем в это время в предыдущий день – во вторник. Причина изменений – спад жары в большинстве регионов Украины. Это уменьшает необходимость массового использования кондиционеров потребителями. Вчера, 11 августа, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 2,5% выше, чем максимум предыдущего дня – в понедельник, 10 августа. Причина – существенное повышение температуры воздуха в большинстве областей.
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