Буданов: украинские дроны и ракеты будут господствовать в небе РФ до прекращения агрессии

Пока продолжается агрессия РФ, украинские дроны и ракеты будут хозяйничать в российском небе. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, Кремль сознательно избрал путь эскалации, превратив 1 сентября в очередной день террора против украинских детей и гражданской инфраструктуры.

Руководствуясь правом на самооборону, Украина даст жесткий и пропорциональный ответ. Полностью поддерживаю решение Президента и Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского. Российское небо больше не является безопасным. Это новая реальность, о которой мы официально предупреждаем международные авиакомпании, страховщиков и партнеров. Наши дальнобойные средства систематически будут наносить удары по военным объектам на территории врага - отметил Буданов.

Он добавил, что Киев уважает дипломатические усилия партнеров и готов обеспечивать точечные паузы "исключительно для реальных шагов к завершению войны".

Контекст

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский предупредил каждую авиакомпанию, которая использует российское воздушное пространство, что "российское небо становится полностью опасным" и "де-факто будет закрываться".

В ответ российский диктатор путин назвал слова Зеленского "заявкой на государственный терроризм" и пообещал, что РФ "найдут, чем ответить".

рф стремится обеспечить долгосрочный и стабильный мир в Украине и в Европе — путин