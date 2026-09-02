Буданов: украинские дроны и ракеты будут господствовать в небе РФ до прекращения агрессии
Киев • УНН
Буданов заявил о систематических ударах по военным объектам в РФ в ответ на агрессию. Украина допускает паузы только ради реальных шагов к миру.
Пока продолжается агрессия РФ, украинские дроны и ракеты будут хозяйничать в российском небе. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, сообщает УНН.
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По его словам, Кремль сознательно избрал путь эскалации, превратив 1 сентября в очередной день террора против украинских детей и гражданской инфраструктуры.
Руководствуясь правом на самооборону, Украина даст жесткий и пропорциональный ответ. Полностью поддерживаю решение Президента и Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского. Российское небо больше не является безопасным. Это новая реальность, о которой мы официально предупреждаем международные авиакомпании, страховщиков и партнеров. Наши дальнобойные средства систематически будут наносить удары по военным объектам на территории врага
Он добавил, что Киев уважает дипломатические усилия партнеров и готов обеспечивать точечные паузы "исключительно для реальных шагов к завершению войны".
Контекст
Накануне Президент Украины Владимир Зеленский предупредил каждую авиакомпанию, которая использует российское воздушное пространство, что "российское небо становится полностью опасным" и "де-факто будет закрываться".
В ответ российский диктатор путин назвал слова Зеленского "заявкой на государственный терроризм" и пообещал, что РФ "найдут, чем ответить".
рф стремится обеспечить долгосрочный и стабильный мир в Украине и в Европе — путин02.09.26, 01:05 • 3236 просмотров