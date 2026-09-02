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Буданов: українські дрони й ракети господарюватимуть у небі рф до припинення агресії

Київ • УНН

 • 8320 перегляди

Буданов заявив про системні удари по військових цілях у рф у відповідь на агресію. Україна допускає паузи лише заради реальних кроків до миру.

Буданов: українські дрони й ракети господарюватимуть у небі рф до припинення агресії

Доки триває агресія рф, українські дрони й ракети господарюватимуть у російському небі. Про це заявив керівник Офісу Президента України Кирило Буданов, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, кремль свідомо обрав шлях ескалації, перетворивши 1 вересня на черговий день терору проти українських дітей та цивільної інфраструктури.

Керуючись правом на самооборону, Україна дасть жорстку та пропорційну відповідь. Повністю підтримую рішення Президента та Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського. Російське небо більше не є безпечним. Це нова реальність, про яку ми офіційно попереджаємо міжнародні авіакомпанії, страховиків та партнерів. Наші далекобійні засоби системно відпрацьовуватимуть по військових цілях на території ворога

- зазначив Буданов.

Він додав, що Київ поважає дипломатичні зусилля партнерів і готовий забезпечувати точкові паузи "виключно для реальних кроків до завершення війни".

Контекст

Напередодні Президент України Володимир Зеленський попередив кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, що "російське небо стає повністю небезпечним" і "де-факто буде закриватись".

У відповідь російський диктатор путін назвав слова Зеленського "заявкою на державний тероризм" і пообіцяв, що рф "знайдуть, чим відповісти".

рф прагне забезпечити довготривалий і стабільний мир в Україні та в Європі - путін02.09.26, 01:05 • 3562 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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