Байден и Макрон обсудили Ближний Восток и Украину во время торжественного государственного визита

Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу поздравил президента США Джо Байдена в Париже с государственным визитом, который включал переговоры о Ближнем Востоке, Украине и торговле, пишет Reuters, передает УНН.

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Две страны будут работать усерднее, чтобы предотвратить региональную эскалацию войны Израиля с воинствующей группировкой ХАМАС в Газе, и сосредоточатся на успокоении напряженности между Израилем и Хезболлой, заявил Макрон журналистам в Елисейском президентском дворце вместе с Байденом.

"Вместе мы удваиваем усилия, чтобы избежать регионального взрыва, особенно в Ливане", - сказал Макрон.

Байден и Макрон, которые провели последние несколько дней, чествуя ветеранов и восхваляя демократические ценности, не отвечали на вопросы журналистов.

Субботний визит начался с церемонии возле культовой Триумфальной арки, где лидеры отдали дань уважения Могиле Неизвестного солдата, а огромный французский флаг, свисавший с арки, развевался на ветру над их головами.

Байден и Макрон в сопровождении своих жен поздравили ветеранов армии. Затем в сопровождении французских гвардейцев на лошадях они поехали по знаменитой столичной авеню Елисейских полей по пути в Елисейский музей.

День завершился ужином во французском президентском дворце, где знаменитости, в том числе Фаррелл Уильямс и Джон Макинрой, присоединились к политическим и бизнес-лидерам. Макрон также приветствовал в качестве гостей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Гарольда Торренса и его 96-летнюю невесту Жанну Сверленню Пара поженилась ранее в субботу.

Дополнение

У Байдена и Макрона теплые отношения, несмотря на прошлую напряженность из-за соглашения о подводных лодках с Австралией. Байден принял Макрона с государственным визитом в Белом доме в 2022 году.

Они совпадают в поддержке Украиной своих стран и противодействии президенту России Владимиру Путину, а совместная "дорожная карта", опубликованная президентами, включала обязательство поддерживать усилия по использованию замороженных российских активов для помощи Киеву.

Изъятие доходов от российских активов вызвало обеспокоенность у некоторых стран, но во вторник официальный представитель Министерства финансов США заявил, что Соединенные Штаты и их партнеры по G7 добились прогресса .

Байден заявил, что если Путин добьется успеха в войне с Украиной, он не будет останавливаться на достигнутом.

Это гораздо больше, чем Украина. Вся Европа будет под угрозой, но мы этого не допустим. Соединенные Штаты прочно стоят на стороне Украины. Мы стоим на стороне наших союзников. И мы на стороне Франции сказал Байден

Если позволить Украине упасть, то следующей упадет Польша и страны вдоль границы с рф - Байден