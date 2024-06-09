Байден и Макрон обсудили Ближний Восток и Украину во время торжественного государственного визита

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
7 июня 2024, 12:00  •  177896 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  132963 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  135786 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  123315 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  98259 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  77684 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
7 июня 2024, 06:21  •  78698 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  114283 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  112218 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  113983 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

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7 июня 2024, 06:57  •  150667 просмотра

Байден и Макрон обсудили Ближний Восток и Украину во время торжественного государственного визита

Байден и Макрон обсудили усилия по предотвращению региональной эскалации на Ближнем Востоке, особенно между Израилем и ХАМАСОМ в Газе, а также напряженность между Израилем и "Хезболлой" в Ливане, во время государственного визита Президента Франции в США.

политика •   •  2266 просмотра
Байден и Макрон обсудили Ближний Восток и Украину во время торжественного государственного визита

NYP: НАТО готовится к потенциальной наземной войне с РФ с привлечением войск США

НАТО разрабатывает "сухопутные коридоры", которые позволят войскам США и союзников быстро добраться до линии фронта в случае более масштабной наземной войны с Россией в Европе. Планируется, что войска прибудут в различные порты и проедут через несколько стран, чтобы достичь зон потенциальных конфликтов.

Война •   •  3379 просмотра
NYP: НАТО готовится к потенциальной наземной войне с РФ с привлечением войск США

В Париже задержали трех молдаван за граффити с гробами и надписями "французский солдат на Украине"

Трое граждан Молдовы были задержаны в Париже за создание граффити с изображением гробов и надписями "французский солдат в Украине" возле Эйфелевой башни.

Война •   •  3618 просмотра
В Париже задержали трех молдаван за граффити с гробами и надписями "французский солдат на Украине"

Израильская армия спасла 4 заложников, удерживаемых ХРОМОСОМ в лагере беженцев в Газе

Израильская армия вошла в лагерь беженцев Нусейрат в Газе и спасла четырех заложников, захваченных ХРАМАСОМ 7 октября 2023 года, в ходе операции, которая привела к жертвам среди палестинцев.

Общество •   •  5050 просмотра
Израильская армия спасла 4 заложников, удерживаемых ХРОМОСОМ в лагере беженцев в Газе

На Покровском направлении ситуация обострена, россияне пытаются прорвать оборону-Генштаб

На Покровском направлении ситуация обостряется, поскольку россияне пытаются прорваться: украинские войска отбили 27 атак, в то время как бои продолжаются на нескольких участках.

Война •   •  5532 просмотра
На Покровском направлении ситуация обострена, россияне пытаются прорвать оборону-Генштаб

Уже почти готовы новые соглашения по безопасности для Украины-Зеленский

Новые соглашения по безопасности для Украины почти готовы, говорится в вечернем обращении президента Владимира Зеленского 8 июня, в котором говорилось, что июнь должен укрепить дипломатию Украины и стратегические перспективы на пути к справедливому миру.

Война •   •  7210 просмотра
Уже почти готовы новые соглашения по безопасности для Украины-Зеленский

В Индонезии питон полностью проглотил женщину

45-летняя женщина была найдена мертвой в животе питона на острове Сулавеси в Индонезии после того, как змея проглотила ее целиком.

Криминал и ЧП •   •  8138 просмотра
В Индонезии питон полностью проглотил женщину

В Дании арестовали нападавшего на премьеру Фредериксен, им оказался поляк

39-летний поляк был заключен в тюрьму до 20 июня за то, что якобы напал на премьер-министра Дании Метте Фредериксен, ударив ее по плечу в центре Копенгагена.

политика •   •  10253 просмотра
В Дании арестовали нападавшего на премьеру Фредериксен, им оказался поляк

Зона ответственности патрульной полиции Винницкой области увеличится

В Хмельницком районе Винницкой области создан новый батальон патрульной полиции, состоящий из 141 сотрудника, в том числе 23 участников военной операции, для усиления общественной безопасности и порядка в отдаленных населенных пунктах.

Общество •   •  11203 просмотра
Зона ответственности патрульной полиции Винницкой области увеличится

Из-за плохого урожая морских водорослей их цена резко возросла

Из-за плохого урожая морских водорослей и растущего мирового спроса цены на японские морские водоросли, такие как вакаме и Нори, взлетели до небес, что негативно сказалось на домашних хозяйствах и ресторанах Японии.

Экономика •   •  15016 просмотра
Из-за плохого урожая морских водорослей их цена резко возросла