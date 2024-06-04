Если позволить Украине упасть, то следующей упадет Польша и страны вдоль границы с рф - Байден

Если США позволит Украине упасть, то дальше упадет Польша и в дальнейшем все страны вдоль фактической границы россии. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью Time, передает УНН.

Если мы когда-нибудь позволим Украине упасть, запомните мои слова, вы увидите, как Польша упадет, и вы увидите, как падут все страны вдоль фактической границы россии - сказал Байден.

Напомним

Президент США Джо Байден считает, что мир заключается в том, что россия никогда не сможет оккупировать территории Украины. При этом он считает, что для этого Украине не обязательно быть частью НАТО.