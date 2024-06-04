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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Если позволить Украине упасть, то следующей упадет Польша и страны вдоль границы с рф - Байден

Если позволить Украине упасть, то следующей упадет Польша и страны вдоль границы с рф - Байден

Киев  •  УНН

4 июня 2024, 16:17  •  7674 просмотра

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Байден предупредил, что если Украина упадет, то другие страны, расположенные вдоль границы с россией, включая Польшу, также упадут.

Если США позволит Украине упасть, то дальше упадет Польша и в дальнейшем все страны вдоль фактической границы россии. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью Time, передает УНН.

Если мы когда-нибудь позволим Украине упасть, запомните мои слова, вы увидите, как Польша упадет, и вы увидите, как падут все страны вдоль фактической границы россии 

- сказал Байден.

Напомним

Президент США Джо Байден считает, что мир заключается в том, что россия никогда не сможет оккупировать территории Украины. При этом он считает, что для этого Украине не обязательно быть частью НАТО.

Павел Башинский

Павел Башинский

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