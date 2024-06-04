Якщо дозволити Україні впасти, то наступною впаде Польща та країни вздовж кордону з рф - Байден
Київ • УНН
Байден попередив, що якщо Україна впаде, то інші країни, розташовані вздовж кордону з росією, включаючи Польщу, також впадуть.
Якщо США дозволить Україні впасти, то далі впаде Польща і в подальшому усі країни вздовж фактичного кордону росії. Про це заявив президент США Джо Байден в інтерв’ю Time, передає УНН.
Якщо ми колись дозволимо Україні впасти, запам’ятайте мої слова, ви побачите, як Польща впаде, і ви побачите, як падуть усі країни вздовж фактичного кордону росії
Нагадаємо
Президент США Джо Байден вважає, що мир полягає в тому, що росія ніколи не зможе окупувати території України. При цьому він вважає, що для цього Україні не обов'язково бути частиною НАТО.