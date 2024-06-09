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Байден і Макрон обговорили Близький Схід і Україну під час урочистого державного візиту

Байден і Макрон обговорили Близький Схід і Україну під час урочистого державного візиту

Київ • УНН

 • 30819 перегляди

Байден і Макрон обговорили зусилля щодо запобігання регіональної ескалації на Близькому Сході, особливо між Ізраїлем і ХАМАСОМ в газі, а також напруженість між Ізраїлем і "Хезболлою" в Лівані, під час державного візиту Президента Франції в США.

Президент Франції Еммануель Макрон у суботу привітав президента США Джо Байдена в Парижі з державним візитом, який включав переговори про Близький Схід, Україну та торгівлю, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Дві країни працюватимуть наполегливіше, щоб запобігти регіональній ескалації війни Ізраїлю з войовничим угрупованням ХАМАС у Газі та зосередяться на заспокоєнні напруженості між Ізраїлем та Хезболлою, заявив Макрон журналістам у Єлисейському президентському палаці разом із Байденом.

Ми разом подвоюємо зусилля, щоб уникнути регіонального вибуху, особливо в Лівані

сказав Макрон.

Байден і Макрон, які провели останні кілька днів, вшановуючи ветеранів і вихваляючи демократичні цінності, не відповідали на запитання журналістів.

Суботній візит розпочався з церемонії біля культової Тріумфальної арки, де лідери віддали шану Могилі Невідомого солдата, а величезний французький прапор, що звисав з арки, майорів на вітрі над їхніми головами.

Байден і Макрон у супроводі своїх дружин привітали ветеранів армії. Потім у супроводі французьких гвардійців на конях вони поїхали знаменитою столичною авеню Єлисейських полів на шляху до Єлисейського музею.

День завершився вечерею у французькому президентському палаці, де знаменитості, зокрема Фаррелл Вільямс і Джон Макенрой, приєдналися до політичних і бізнес-лідерів. Макрон також привітав у якості гостей 100-річного ветерана Другої світової війни Гарольда Терренса та його 96-річну наречену Жанну Сверлін. Пара одружилася раніше в суботу.

Доповнення

Байден і Макрон мають теплі стосунки, незважаючи на минулу напруженість через угоду про підводні човни з Австралією. Байден прийняв Макрона з державним візитом у Білому домі у 2022 році.

Вони збігаються у підтримці Україною своїх країн і протидії президенту Росії Володимиру Путіну, а спільна "дорожня карта", опублікована президентами, включала зобов’язання підтримувати зусилля з використання заморожених російських активів для допомоги Києву.

Вилучення прибутків від російських активів викликало занепокоєння деяких країн, але офіційний представник Міністерства фінансів США заявив у вівторок, що Сполучені Штати та їх партнери з G7 досягли прогресу .

Байден заявив, що якщо Путін досягне успіху у війні з Україною, він не зупиниться на досягнутому.

Це набагато більше, ніж Україна. Вся Європа буде під загрозою, але ми цього не допустимо. Сполучені Штати міцно стоять на боці України. Ми стоїмо на боці наших союзників. І ми на боці Франції

сказав Байден

Якщо дозволити Україні впасти, то наступною впаде Польща та країни вздовж кордону з рф - Байден04.06.24, 19:17 • 24288 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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