7 декабря, 17:16 • 15415 просмотра
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуныPhoto
7 декабря, 16:33 • 27971 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
7 декабря, 14:41 • 25800 просмотра
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
7 декабря, 11:06 • 30681 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на ХарьковщинеPhoto
6 декабря, 20:45 • 54671 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 64154 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 68088 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 59392 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 61753 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 57639 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
53 вражеские атаки отбиты на Покровском направлении из 164 боев на фронте: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 744 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 164 боевых столкновениях за минувшие сутки. Украинские военные отбили 53 атаки на Покровском направлении, а также остановили штурмовые действия врага на других участках фронта.

53 вражеские атаки отбиты на Покровском направлении из 164 боев на фронте: карта от Генштаба

53 вражеские атаки отбиты за прошедшие сутки на самом горячем Покровском направлении, всего на фронте произошло 164 боя, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 8 декабря, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес два ракетных и 67 авиационных ударов, применил шесть ракет и сбросил 182 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 4180 обстрелов, в том числе 85 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6568 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Юрьево Сумской области; Подолы Харьковской области; Орехов Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес шесть авиационных ударов, всего сбросил 17 управляемых авиабомб, и совершил 168 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили четыре атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении вчера произошло две атаки захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Среднее, Дерилово, Заречное, Мирное и в направлениях Александровки, Ставков, Торского.

На Славянском направлении Силы обороны отбили шесть атак противника вблизи Ямполя, Дроновки и Серебрянки.

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе Часового Яра.

На Константиновском направлении враг совершил 18 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка Щербиновка, Клебан-Бык, Яблоновка и в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Русин Яр, Новопавловка, Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовых действия агрессора в направлениях Нового Шахового, Нового Донбасса, Белицкого, Родинского, Красного Лимана, Покровска, Гришино, Мирнограда, Молодецкого, Новопавловки и в районах населенных пунктов Шахово, Новоэкономическое, Зверово, Котлино, Удачное, Дачное, Филиал.

На Александровском направлении противник вчера совершил 14 атак в районах населенных пунктов Ялта, Сосновка, Вербовое, Вороне, Злагода, Красногорское, Привольное, Сладкое и в сторону Вишневого.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 20 атак россиян в районе населенных пунктов Рыбное, Радостное, Варваровка, Доброполье, Зеленое, Гуляйполе.

На Ореховском направлении враг совершил две попытки прорвать оборону наших защитников в направлении Новоандреевки и Приморского.

На Приднепровском направлении противник один раз безуспешно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага за сутки: минус 810 солдат, 4 крылатые ракеты и более полутысячи БПЛА08.12.2025, 07:30 • 1394 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Покровск
Сумская область
Харьковская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Гуляйполе
Часов Яр
Украина
Константиновка