Потери врага за сутки: минус 810 солдат, 4 крылатые ракеты и более полутысячи БПЛА
Киев • УНН
За сутки 7 декабря российские войска понесли значительные потери: 810 солдат, 530 БПЛА и 4 крылатые ракеты. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.12.25 ориентировочно составляют 1181680 человек.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.12.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1181680 (+810) человек ликвидировано
- танков ‒ 11403 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 23689 (+1)
- артиллерийских систем ‒ 34917 (+10)
- РСЗО ‒ 1562 (0)
- средства ПВО ‒ 1253 (0)
- самолетов ‒ 431 (0)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 88457 (+530)
- крылатые ракеты ‒ 4058 (+4)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 69182 (+47)
- специальная техника ‒ 4018 (+3)
Данные уточняются.
Напомним
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина и рф борются за 30-50 км территории и 20% Донецкой области. Он отметил, что США пытаются помочь Украине восстановить экономику и получить гарантии безопасности.
