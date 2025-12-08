$42.180.00
Графики отключений электроэнергии
Потери врага за сутки: минус 810 солдат, 4 крылатые ракеты и более полутысячи БПЛА

Киев • УНН

 • 806 просмотра

За сутки 7 декабря российские войска понесли значительные потери: 810 солдат, 530 БПЛА и 4 крылатые ракеты. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.12.25 ориентировочно составляют 1181680 человек.

Потери врага за сутки: минус 810 солдат, 4 крылатые ракеты и более полутысячи БПЛА

За сутки 7 декабря российские войска потеряли на войне с Украиной 810 солдат, 530 БпЛА и 4 крылатые ракеты. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.12.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1181680 (+810) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11403 (+2)
      • боевых бронированных машин ‒ 23689 (+1)
        • артиллерийских систем ‒ 34917 (+10)
          • РСЗО ‒ 1562 (0)
            • средства ПВО ‒ 1253 (0)
              • самолетов ‒ 431 (0)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 88457 (+530)
                    • крылатые ракеты ‒ 4058 (+4)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 69182 (+47)
                            • специальная техника ‒ 4018 (+3)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина и рф борются за 30-50 км территории и 20% Донецкой области. Он отметил, что США пытаются помочь Украине восстановить экономику и получить гарантии безопасности.

                              Россия привлекла к войне против Украины иностранцев из 128 стран28.11.25, 23:48 • 5789 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине
                              Техника
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина