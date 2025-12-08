Потери врага за сутки: минус 810 солдат, 4 крылатые ракеты и более полутысячи БПЛА

За сутки 7 декабря российские войска потеряли на войне с Украиной 810 солдат, 530 БпЛА и 4 крылатые ракеты. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.12.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1181680 (+810) человек ликвидировано

танков ‒ 11403 (+2)

боевых бронированных машин ‒ 23689 (+1)

артиллерийских систем ‒ 34917 (+10)

РСЗО ‒ 1562 (0)

средства ПВО ‒ 1253 (0)

самолетов ‒ 431 (0)

вертолетов ‒ 347 (0)

БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 88457 (+530)

крылатые ракеты ‒ 4058 (+4)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 69182 (+47)

специальная техника ‒ 4018 (+3)

Данные уточняются.

Напомним

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина и рф борются за 30-50 км территории и 20% Донецкой области. Он отметил, что США пытаются помочь Украине восстановить экономику и получить гарантии безопасности.

Россия привлекла к войне против Украины иностранцев из 128 стран