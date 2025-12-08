Втрати ворога за добу: мінус 810 солдатів, 4 крилаті ракети та понад півтисячі БпЛА
Київ • УНН
За добу 7 грудня російські війська зазнали значних втрат: 810 солдатів, 530 БпЛА та 4 крилаті ракети. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.12.25 орієнтовно становлять 1181680 осіб.
Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.12.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1181680 (+810) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11403 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 23689 (+1)
- артилерійських систем ‒ 34917 (+10)
- РСЗВ ‒ 1562 (0)
- засоби ППО ‒ 1253 (0)
- літаків ‒ 431 (0)
- гелікоптерів ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 88457 (+530)
- крилаті ракети ‒ 4058 (+4)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 69182 (+47)
- спеціальна техніка ‒ 4018 (+3)
Дані уточнюються.
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна та рф борються за 30-50 км території та 20% Донецької області. Він зазначив, що США намагаються допомогти Україні відновити економіку та отримати гарантії безпеки.
