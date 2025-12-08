$42.180.00
7 грудня, 17:16 • 13676 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
7 грудня, 16:33 • 24065 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41 • 22978 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 27901 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 52573 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 62813 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 67105 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 59003 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 61394 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 57467 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
Втрати ворога за добу: мінус 810 солдатів, 4 крилаті ракети та понад півтисячі БпЛА

Київ • УНН

 • 52 перегляди

За добу 7 грудня російські війська зазнали значних втрат: 810 солдатів, 530 БпЛА та 4 крилаті ракети. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.12.25 орієнтовно становлять 1181680 осіб.

Втрати ворога за добу: мінус 810 солдатів, 4 крилаті ракети та понад півтисячі БпЛА

За добу 7 грудня російські війська втратили на війні з Україною 810 солдатів, 530 БпЛА та 4 крилаті ракети. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.12.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1181680 (+810) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11403 (+2)
      • бойових броньованих машин ‒ 23689 (+1)
        • артилерійських систем ‒ 34917 (+10)
          • РСЗВ ‒ 1562 (0)
            • засоби ППО ‒ 1253 (0)
              • літаків ‒ 431 (0)
                • гелікоптерів ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 88457 (+530)
                    • крилаті ракети ‒ 4058 (+4)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 69182 (+47)
                            • спеціальна техніка ‒ 4018 (+3)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна та рф борються за 30-50 км території та 20% Донецької області. Він зазначив, що США намагаються допомогти Україні відновити економіку та отримати гарантії безпеки.

                              росія залучила до війни проти України іноземців зі 128 країн28.11.25, 23:48 • 5784 перегляди

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Техніка
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Україна