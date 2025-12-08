Втрати ворога за добу: мінус 810 солдатів, 4 крилаті ракети та понад півтисячі БпЛА

За добу 7 грудня російські війська втратили на війні з Україною 810 солдатів, 530 БпЛА та 4 крилаті ракети. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.12.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1181680 (+810) осіб ліквідовано

танків ‒ 11403 (+2)

бойових броньованих машин ‒ 23689 (+1)

артилерійських систем ‒ 34917 (+10)

РСЗВ ‒ 1562 (0)

засоби ППО ‒ 1253 (0)

літаків ‒ 431 (0)

гелікоптерів ‒ 347 (0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 88457 (+530)

крилаті ракети ‒ 4058 (+4)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 69182 (+47)

спеціальна техніка ‒ 4018 (+3)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна та рф борються за 30-50 км території та 20% Донецької області. Він зазначив, що США намагаються допомогти Україні відновити економіку та отримати гарантії безпеки.

росія залучила до війни проти України іноземців зі 128 країн