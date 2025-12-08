53 ворожі атаки відбили на Покровському напрямку із 164 боїв на фронті: карта від Генштабу

53 ворожі атаки відбили минулої доби на найгарячішому Покровському напрямку, загалом на фронті сталося 164 бої, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 8 грудня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнення - повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав двох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосував шість ракет й скинув 182 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4180 обстрілів, зокрема 85 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6568 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Юрієве Сумської області; Подоли Харківської області; Оріхів Запорізької області.

За минулу добу авіація Сил оборони уразила п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник завдав шість авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіабомб, та здійснив 168 обстрілів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили чотири атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Середнє, Дерилове, Зарічне, Мирне та в напрямках Олександрівки, Ставків, Торського.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника поблизу Ямполя, Дронівки та Серебрянки.

На Краматорському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка Щербинівка, Клебан-Бик, Яблунівка та в бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Русин Яр, Новопавлівка, Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмових дії агресора в напрямках Нового Шахового, Нового Донбасу, Білицького, Родинського, Червоного Лиману, Покровська, Гришиного, Мирнограду, Молодецького, Новопавлівки та у районах населених пунктів Шахове, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, Філія.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 14 атак у районах населених пунктів Ялта, Соснівка, Вербове, Вороне, Злагода, Красногірське, Привільне, Солодке та в бік Вишневого.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 20 атак росіян в районі населених пунктів Рибне, Радісне, Варварівка, Добропілля, Зелене, Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив дві спроби прорвати оборону наших захисників в напрямку Новоандріївки та Приморського.

На Придніпровському напрямку противник один раз безуспішно намагався прорвати оборону наших захисників в районі Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

