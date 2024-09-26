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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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По мнению ученых, предки альпак появились на нашей планете около 45 миллионов лет назад. Одомашнили этих животных индейцы Перу около шести тысяч лет назад.

Сегодня, 26 сентября, зоозащитники и любители домашних животных могут присоединиться к празднованию Дня альпаки, пишет УНН.

Альпака - это южноамериканское домашнее животное семейства верблюжьих. Альпаки обитают в Андах на высоте от трех до пяти тысяч метров на территории Эквадора, южного Перу, северного Чили и западной Боливии.

По мнению ученых, предки альпак появились на нашей планете около 45 миллионов лет назад. Одомашнили этих животных индейцы Перу около шести тысяч лет назад.

Жители Анд веками разводили этих животных. Больше всего альпаки ценятся за свою невероятно мягкую шерсть. Каждая альпака за год дает до четырех килограммов шерсти.

Цветовая гамма шерсти альпаки очень разнообразна: от белого до коричневого и даже черного.

С 2007 года 26 сентября можно присоединиться к Всемирному дню контрацепции.

В настоящее время во многих странах мира проводятся различные мероприятия, в основном для молодежи, направленные  на снижение числа незапланированных беременностей, предупреждение случайных незащищенных сексуальных контактов, которые могут привести к венерическим болезням и СПИДу.

В Европе сегодня, начиная с 2001 года, отмечается День языков.

Событие, посвященное расширению межкультурного понимания, овладению иностранными языками, включая редкие.

Сейчас в странах Евросоюза официальными являются 24 языка.

Еще 26 сентября - это День рождения граммофона.

Именно в этот день 1877 года изобретатель Эмиль Берлинер запатентовал свое устройство для воспроизведения звука, которое очень быстро получило массовую популярность.

Обычная граммофонная игла, двигавшаяся пластинкой, с точностью воспроизводила все вибрационные колебания, а потому звук получался очень чистым.

Также сегодня с 2013 года по инициативе ООН во многих странах мира проводятся мероприятия по случаю Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

В первые десятилетия после Второй мировой войны сформировалась, так называемая, ядерная пятерка: США, ссср (теперь рф), Великобритания, Франция, Китай.

Впоследствии к "ядерному клубу" присоединились Индия, Пакистан и КНДР.

Считается, что Израиль тоже обладает ядерным оружием. Свою ядерную программу пытается развивать Иран.

В 1968 году при поддержке ООН был открыт для подписания Договор о не нераспространении ядерного оружия. Сейчас участниками договора являются 189 независимых государств планеты. Не являются участниками договора Израиль, Индия, Пакистан и КНДР.

Почти половина населения Земли живет в странах, обладающих ядерным оружием.

Украина тоже обладала ядерным оружием, однако отказалась от него в обмен на гарантии безопасности со стороны рф, США и Великобритании. Эта договоренность была зафиксирована Будапештским меморандумом, подписанным в 1994 году.

В 2014 году рф оккупировала Крым, другие страны-подписанты меморандума не смогли заставить россию покинуть суверенную территорию Украины.

По церковному календарю сегодня День памяти апостола-евангелиста Иоанна Богослова, который был одним из самых приближенных к Иисусу Христу учеников.

После казни и Воскресения Иисуса Иоанн Богослов до самого Успения заботился о Деве Марии.

Впоследствии люди из окружения апостола предали его. Ионна Богослова привели на суд в Рим и приговорили к смертной казни. Апостолу дали выпить яд, но он выжил.

Иоанна Богослова отправили в ссылку на остров Патмос, где он продолжил проповедовать. Умер Иоанн Богослов в глубокой старости.

Именины 26 сентября празднуют Иван, Илья, Корнелий, Леонтий, Лукьян, Петр.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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