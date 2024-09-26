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26 вересня: День альпаки, День народження грамофона

26 вересня: День альпаки, День народження грамофона

Київ • УНН

 • 136361 перегляди

На думку вчених, пращури альпак з’явилися на нашій планеті близько 45 мільйонів років тому. Одомашнили цих тварин індіанці Перу близько шести тисяч років тому.

Сьогодні, 26 вересня, зоозахисники та любителі домашніх тварин можуть долучитися до святкування Дня альпаки, пише УНН.

Альпака - це південноамериканська домашня тварина сімейства верблюжих. Альпаки мешкають в Андах на висоті від трьох до п’яти тисяч метрів на території Еквадору, південного Перу, північного Чилі та західної Болівії.

На думку вчених, пращури альпак з’явилися на нашій планеті близько 45 мільйонів років тому. Одомашнили цих тварин індіанці Перу близько шести тисяч років тому.

Мешканці Анд століттями розводили цих тварин. Найбільше альпаки цінуються за свою неймовірно м’яку вовну. Кожна альпака за рік дає до чотирьох кілограмів вовни.

Колірна гамма вовни альпаки дуже різноманітна: від білого до коричневого і навіть чорного.

З 2007 року 26 вересня можна долучитися до Всесвітнього дня контрацепції.

В цей у багатьох країнах світу проводяться різноманітні заходи, здебільшого для молоді, спрямовані  на зниження числа незапланованих вагітностей, попередження випадкових незахищених сексуальних контактів, які можуть призвести до венеричних хвороб та СНІДу.

В Європі сьогодні, починаючи з 2001 року, відзначається День мов.

Подія, присвячена розширенню міжкультурного розуміння, опануванню іноземних мов, включаючи рідкісні.

Нині в країнах Євросоюзу офіційними є 24 мови.

Ще 26 вересня – це День народження грамофону.

Саме цього дня 1877 року винахідник Еміль Берлінер запатентував свій пристрій для відтворення звуку, який дуже швидко здобув масову популярність.

Звичайна грамофонна голка, що рухалася платівкою, з точністю відтворювала усі вібраційні коливання, а тому звук виходив дуже чистим.

Також сьогодні з 2013 року за ініціативи ООН у багатьох країнах світу проводяться заходи з нагоди Міжнародного дня боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї.

У перші десятиліття після Другої світової війни сформувалася, так звана, ядерна п’ятірка: США, срср (тепер рф), Велика Британія, Франція, Китай.

Згодом до "ядерного клубу" доєдналися Індія, Пакістан та КНДР.

Вважається, що Ізраїль теж володіє ядерною зброєю. Свою ядерну програму намагається розвивати Іран.

У 1968 році за підтримки ООН був відкритий для підписання Договір про не нерозповсюдження ядерної зброї. Нині учасниками договору є 189 незалежних держав планети. Не є учасниками договору Ізраїль, Індія, Пакистан та КНДР.

Майже половина населення Землі живе у країнах, які володіють ядерною зброєю.

Україна теж володіла ядерною зброєю, однак відмовилася від неї в обмін на гарантії безпеки з боку рф, США та Великої Британії. Ця домовленість була зафіксована Будапештським меморандумом підписаним у 1994 році.

У 2014 році рф окупувала Крим, інші країни-підписанти меморандуму не змогли змусити росію покинути суверенну територію України.

За церковними календарем сьогодні День пам’яті апостола-євангеліста Іоанна Богослова, який був одним найбільш наближених до Ісуса Христа учнів.

Після страти та Воскресіння Ісуса Іоанн Богослов до самого Успіння дбав про Діву Марію.

Згодом люди з оточення апостола зрадили його. Іонна Богослова привели на суд до Риму і засудили до смертної кари. Апостолу дали випити отруту, але він вижив.

Іоанна Богослова відправили у заслання на острів Патмос, де він продовжив проповідувати. Помер Іоанн Богослов у глибокій старості.

Іменини 26 вересня святкують Іван, Ілля, Корнелій, Леонтій, Лук'ян, Петро.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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